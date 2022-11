Pronostici Gironi Qatar 2022. Dartagnan, tipster della scuderia di Betting Maniac, ha analizzato tutti i gironi della prima fase dei mondiali di calcio al via dal 20 novembre, fornendoci le quote di maggior valore e 4 FREE PICK Antepost molto interessanti.

Pronostici Gironi Qatar 2022: Gruppo A, Qatar a sorpresa?

Con tutto il rispetto per Morfeo che ci consiglia un Qatar alla fase ad eliminazione diretta da nazione ospitante, io continuo a non essere convinto. Tolta l’Olanda favorita (ma con una quota che non ha valore a mio avviso), l’Ecuador è l’avversaria principale in questa corsa visto che il Senegal con i problemi di Sadio Mane perde molto.

La Tri è una delle nazionali più giovani, un aspetto che potrebbe rappresentare anche un punto di forza, e ha giocatori di qualità come Moises Caicedo, Michael Estrada, e Gonzalo Plata. Consiglio ECUADOR AGLI OTTAVI @1.85.

Pronostici Gironi Qatar 2022: Gruppo B, Iran da ultimo posto

In un gruppo che conta l’Inghilterra favorita, ma anche le interessanti Galles e USA a giocarsi la qualificazione, una nazionale come quella dell’Iran sembra tagliata fuori.

Nel 2022 parlare di squadra materasso sarebbe un errore, ma penso che l’Iran chiuderà all’ultimo posto nel girone. Capiremo il potenziale degli iraniani già nel secondo giorno dei mondiali con la sfida contro l’inghilterra. IRAN ULTIMO @1.45.

Pronostici Gironi Qatar 2022: Gruppo C, Polonia con possibilità di qualificarsi

Leghiamo la giocata sull’Iran con un altro ultimo posto, quello dell’Arabia Saudita che è probabilmente la squadra più scarsa di tutti i mondiali, o comunque una delle nazionali peggiori.

I sauditi se la vedranno in un girone tosto che vede nell’Argentina la favorita, non solo per la vittoria del gruppo, ma anche per la vittoria finale. Ci sono poi Messico e Polonia a giocarsi il 2° posto. Noi favoriamo i polacchi di Robert Lewandowski e Piotr Zielinski visto che il Messico ha perso alcuni giocatori importanti e lascia qualche dubbio in attacco.

Detto questo, consigliamo sia POLONIA AGLI OITTAVI @1.85 che la DOPPIA IRAN+ARABIA SAUDITA ULTIME DEL GIRONE @1.95 visto che i sauditi in questo girone hanno poche chance. Fiducia nella Polionia ok, ma per la vittoria del girone andiamo comunque con l’ARGENTINA @1.45 che legheremo in doppia con il consiglio sul girone D.

Pronostici Gironi Qatar 2022: Gruppo D, Danimarca possibile sorpresa

Francia favorita, ma i nostri interessi sono sulla Danimarca che potrebbe essere la sorpresa di questi mondiali. Si tratta di una nazionale molto interessante, ben organizzata e con anche ottime individualità ad iniziare da Joakim Maehle, senza dimenticare giocatori d’esperienza.

Insomma, un mix perfetto quanto meno per superare un girone alla portata in cui gli avversari, Australia e Tunisia, sembrano ampiamente alla portata degli scandinavi. Anzi, per molti la Danimarca può addirittura giocarsi il girone con la Francia e batterla (opzione @3.50 di quota), puntando sulle assenze pesanti dei transalpini (N’Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe e Raphael Varane) che però possono contare sulle bocche da fuoco di Kylian Mbappe e Karim Benzema, i due favoriti al titolo di capocannoniere, dietro al solo Harry Kane.

La DOPPIA ARGENTINA VINCE IL GIRONE+DANIMARCA AGLI OTTAVI @2.03 vale un raddoppio abbondante.

Video: le FREE PICK sui gironi A-B-C-D dei mondiali di calcio 2022

Mondiali Qatar 2022: video anteprima

Come per gli scorsi Europei di calcio e come per tutti i grandi eventi sportivi (NBA, NHL, campionati di calcio) non può mancare la nostra video anteprima. Questa volta Guru e Morfeo si concentrano sul bracket dei mondiali di calcio Qatar 2022 al via tra pochi giorni. Mondiali particolari visto che si giocheranno in inverno e andranno ad interrompere i campionati.

Andiamo a vedere come la pensano i nostri tipster che ci accompagneranno dalla fase a gironi con tutte le qualificate e le vincitrici del girone, passando per la fase ad eliminazione diretta fino alla finalissima. Scoprite chi secondo noi vincerà il mondiale:

Guarda anche il video con i consigli sulla nazionale favorita per la vittoria finale secondo ognuno dei nostri 9 tipster.

Nella prossima rubrica completeremo le analisi dei gironi con i migliori consigli in FREE PICK sui Gruppi E-F-G-H. Intanto seguiteci sul sito e anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC.