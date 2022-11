Pronostici Gironi E-F-G-H Qatar 2022. Chiudiamo la nostra analisi con un consiglio antepost su tutti i gironi. Ecco le 4 FREE PICK mancanti sui gruppi E-F-G-H a pochi giorni dall’inizio dei mondiali di calcio!

Pronostici Gironi E-F-G-H Qatar 2022: Gruppo E

Il nodo del girone E sta nel testa a testa tra Germania e Spagna. I bookmakers favoriscono leggermente gli iberici, noi no. In particolare a livello offensivo i tedeschi mi sembrano messi meglio rispetto agli spagnoli. Con Giappone e Costa Rica che dovrebbero essere ad un livello nettamente inferiore, qui consiglio anche io come Morfeo la GERMANIA VINCE IL GIRONE @2.10.

Pronostici Gironi E-F-G-H Qatar 2022: Gruppo F

Il Marocco è una squadra interessante, il problema è che gioca in un gruppo F in cui vedo tutte le altre migliori. Il Belgio e la Croazia forse sono in calo rispetto alle passate edizioni, ma come organico, presi singolarmente i giocatori di queste due nazionali fanno ancora spavento e rimangono superiori ai marocchini.

Sul Canada gira un grande entusiasmo alla prima partecipazione al mondiale per una nazione che ha qualità specialmente offensiva e che ha chiuso come migliore le qualificazioni CONCACAF. Per questo consiglio MAROCCO ULTIMO DEL GIRONE @2.25.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Gironi E-F-G-H Qatar 2022: Gruppo G

Siamo al Gruppo G del Brasile ovviamente favorito nel girone visto che parliamo della nazionale che è anche la favorita assoluta per la vittoria finale del titolo mondiale in Qatar.

Come già segnalato da Morfeo nel suo video di anteprima, anche noi poniamo l’attenzione sulla Serbia che potrà passare questo girone nello scontro con la Svizzera che è una buona squadra che già 4 anni fa ha superato a fatica i serbi che da allora hanno inserito innesti freschi e di qualità, e potranno prendersi la rivincita. Consigliamo SERBIA AGLI OTTAVI @2.10.

Pronostici Gironi E-F-G-H Qatar 2022: Gruppo H

Nell’ultimo gruppo H dissentiamo invece da Morfeo preferendo l’Uruguay nel passaggio del turno, in un girone in cui l’altra grande favorita è il Portogallo ovviamente, nonostante le frizioni con Cristiano Ronaldo. Non crediamo al Ghana, tanto meno alla Corea del Sud.

I sudamericani possono contare sul talento indiscusso di Darwin Nunez ma anche sulla qualità e sull’esperienza a livello europeo di Federico Valverde e Rodrigo Bentancur. Chiaramente già la prima partita contro i coreani è da vincere all’esordio e consigliamo proprio URUGUAY-COREA DEL SUD: 1 @1.80.

Video Gironi E-F-G-H

Ecco la seconda parte del video, e a seguire anche la prima parte in cui avevamo parlato dei gironi A-B-C-D, per un totale di 8 FREE PICK antepost per iniziare al meglio (speriamo) questi strani mondiali di calcio a novembre, in Qatar, e senza l’Italia (questo ormai non è più strano).

Mondiali Qatar 2022: video anteprima

Come per gli scorsi Europei di calcio e come per tutti i grandi eventi sportivi (NBA, NHL, campionati di calcio) non può mancare la nostra video anteprima. Questa volta Guru e Morfeo si concentrano sul bracket dei mondiali di calcio Qatar 2022 al via tra pochi giorni. Mondiali particolari visto che si giocheranno in inverno e andranno ad interrompere i campionati.

Andiamo a vedere come la pensano i nostri tipster che ci accompagneranno dalla fase a gironi con tutte le qualificate e le vincitrici del girone, passando per la fase ad eliminazione diretta fino alla finalissima. Scoprite chi secondo noi vincerà il mondiale:

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.