Pronostici Mondiali Qatar 20-21 novembre 2022. Qatar-Ecuador è la partita inaugurale di domenica pomeriggio mentre lunedì sono in campo: Inghilterra-Iran, Senegal-Olanda e USA-Galles.

Pronostici Mondiali Qatar 20-21 novembre 2022: Qatar-Ecuador partita inaguruale

Finalmente ci siamo, domenica 20 novembre inizia questo anomalo mondiale di calcio giocato tra novembre e dicembre, Qatar 2022. Non ci sarà l’Italia neanche a questi mondiali, mentre come al solito tocca ai padroni di casa la partita inaguruale che sarà Qatar-Ecuador.

Il Qatar arriva a questo match dopo 4 vittorie consecutive in match amichevoli. Vittorie che sono arrivate contro Guatemala, Honduras, Panama e Albania (nazionale battuta dagli azzurri in settimana per 3-1 in amichevole). L’Ecuador viene invece da ben 3 pareggi consecutivi per 0-0.

Probabili Formazioni

Qatar (5-3-2): Al-Sheeb; Rò-Rò, Al-Rawi, Khoukhi, A. Hassan, Ahmed; Hatem, Al-Haydos, Boudiaf; Afif, Almoez Ali.

Allenatore: Felix Sánchez Bas. Indisponibili: –

Ecuador (4-3-3): Dominguez; Preciado, Porozo, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Mendez, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra.

Allenatore: Gustavo Alfaro. Indisponibili: Gruezo, Sarmiento

Essendo la prima partita del mondiale tra due attacchi poco prolifici e squadre che tendono a pensare alla difesa come prima cosa, abbiamo due consigli per questa sfida. La quota più tranquilla, che potete abbinare anche in doppia, è UNDER 2,5 @1.50. La quota più alta è invece X PRIMO TEMPO @1.95, o se volete RISULTATO ESATTO PRIMO TEMPO: 0-0 @2.35.

Pronostici Mondiali Qatar 20-21 novembre 2022: le partite del lunedì

Lunedì 21 novembre si inizia a fare sul serio con Inghilterra-Iran. La nazionale dei Tre Leoni ci riprova ai mondiali dopo aver perso in casa la finale degli europei, e ce lo ricordiamo bene. Gli inglesi sono i grandi favoriti di giornata @1.37 per la vittoria su un Iran che onestamente potrà poco contro gli inglesi.

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Stones, Dier, Maguire; Trippier, Rice, Bellingham, Shaw; Foden, Kane, Sterling.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

IRAN (4-3-3): Beiranvand; Moharrami, Hosseini, Mohammadi, Hajsafi; Ezatolahi, Amiri, Nourollahi; Jahanbakhsh, Taremi, Ansarifard.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Azmoun, Abedzadeh, Niazmand

Senegal-Olanda. L’assenza di Mane si farà sentire per il Senegal. Olanda favorita per la vittoria del Girone e favorita @1.60 anche per l’esordio con una vittoria. Sincermente per la prima giornata, con questi scontri, non ci sentiamo di andare contro le favorite INGHILTERRA+OLANDA che si prendono entrambe vincenti oltre la pari @2.19.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Matar Sarr; Diatta, Dia, Ismaila Sarr.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

OLANDA (3-5-2): Pasveer; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Koopmeiners, Blind; Janssen, Bergwijn.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

USA-Galles. La sfida più equilibrata di questo avvio. Gli americani sono poco avanti nelle quote ma noi vogliamo dare fiducia ai gallesi ma andandoci piano con un handicap asiatico, 0, +0.5, ovvero incasseremo in caso di vittoria di Bale e compagni mentre in caso di pareggio vinceremo ma solo la metà (ovviamente in caso di sconfitta del Galles perderemmo la giocata).

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Carter-Vickers, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Pulisic, Weah, Aaronson.

Squalificati: nessuno | Indisponibili:

GALLES (3-4-3): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; C. Roberts, Ampadu, Ramsey, N. Williams; Bale, Moore, James.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Allen

Pronostici Mondiali Qatar 20-21 novembre 2022: FREE PICK e Quote prima giornata

Ricapitoliamo i consigli di queste prime giornate di mondiali con le FREE PICK di Dartgnan.

Mondiali Qatar 2022: video anteprima

Come per gli scorsi Europei di calcio e come per tutti i grandi eventi sportivi (NBA, NHL, campionati di calcio) non può mancare la nostra video anteprima. Questa volta Guru e Morfeo si concentrano sul bracket dei mondiali di calcio Qatar 2022 al via tra pochi giorni. Mondiali particolari visto che si giocheranno in inverno e andranno ad interrompere i campionati.

Andiamo a vedere come la pensano i nostri tipster che ci accompagneranno dalla fase a gironi con tutte le qualificate e le vincitrici del girone, passando per la fase ad eliminazione diretta fino alla finalissima. Scoprite chi secondo noi vincerà il mondiale:

Guarda anche i video con le 8 FREE PICK Antepost (1 per girone) di Dartagnan:

Nella prossima rubrica completeremo le analisi dei gironi con i migliori consigli in FREE PICK sui Gruppi E-F-G-H.