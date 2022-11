Pronostici Mondiali Qatar 22-23 novembre 2022. Nuovo VIDEO con 7 FREE PICK sulle partite che ci aspettano martedì 22 e mercoledì 23 novembre. Da Argentina-Arabia Saudita a Belgio-Canada consigli su scommesse 1X2, Gol Si/No, Marcatori e la nostra Multipla @3.36.

Pronostici Mondiali Qatar 22-23 novembre 2022: VIDEO, le partite e le scommesse

In questo video trovate le idee sulle partite di martedì e mercoledì. Si inizia con Argentina-Arabia Saudita, logico attendersi un predominio di Messi e compagni, tra i favoriti per la vittoria del mondiale, contro un Arabia Saudita che per molti è la peggior nazionale della competizione.

Tunisia-Danimarca. Grande attesa sui danesi che potrebbero essere una sorpresa. A seguire Messico-Polonia è una delle partite più equilibrate sulla carta (anche se preferiamo i polacchi nel complesso). In serata Francia-Australia che invece è nettamente segnata in favore dei transalpini.

Vediamo anche le partite di mercoledì, al via con Marocco-Croazia, già uno spartiacque per i croati su cui molti sono pronti a scommettere in un calo di una nazionale che negli ultimi anni è stata al top. A seguire, nel primo pomeriggio, Germania-Giappone.

Spagna-Costa Rica in discesa per gli iberici grandi favoriti di giornata con una microquota @1.16. In serata Belgio-Canada è più interessante di quanto si possa pensare.

Programma e quote 22-23 novembre

Ecco il programma delle prossime due giornate con le migliori quote SNAI.

