Mondiali Calcio Qatar 2022: quote e pronostici match di giovedì 24 novembre 2022

Giovedì 24 novrembre 2022, scende in campo il Brasile alle ore 20 contro la Serbia ai Mondiali di calcio Qatar 2022. Oltre a questo match si giocano anche Svizzera-Camerun, Uruguay-Corea del Sud e Portogallo-Ghana. Ecco i nostri pronostici e le quote offerte dai bookmakers.

Svizzera-Camerun

La giornata parte alle ore 11, con il match tra Svizzera-Camerun, valevole per il gruppo G. La squadra svizzera, allenata dal tecnico Murat Yakin è favorita dalle quote per la vittoria finale. Segno 1 offerto a quota 1.72, il pareggio offerto a 3.40, la vittoria del Camerun a 5.50. Pronostico 1x

Uruguay-Corea del Sud

Alle ore 14 scendono in campo nel gruppo H, Uruguay-Corea del Sud. Le quote premiano il successo della formazione sudamericana, pagata a quota 1.72, il pareggio bancato a 3.50, mentre la vittoria della Coria del Sud paga 5.25 volte la posta giocata. Pronostico 1x

Portogallo-Ghana

Alle ore 17 è la volta del match valido per il gruppo H tra Portogallo-Ghana. Tutto facile sulla carta per il Portogallo, offerto vincente a quota 1.40, il pareggio giocato a 4.75, la vittoria del Ghana a 8.50. Pronostico 1

Brasile-Serbia

Alle ore 20, scende in campo il Brasile nel gruppo G contro la Serbia. Il successo dei campioni brasiliani è offerto a quota 1.50, il pareggio a 4.20, mentre la vittoria della Serbia di Mister Dragan Stojcovic, paga 6.50 volte la posta giocata. Pronostico 1

