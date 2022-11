Quote Mondiali Qatar 2022: Giappone-Costa Rica, Belgio-Marocco, Croazia-Canada e Spagna-Germania

Domenica 27 novembre 2002, si giocano le partite dei gironi E-F ai Mondiali di calcio in Qatar. Alle ore 11 si gioca Giappone-Costa Rica, alle 14 Belgio-Marocco, alle 17 Croazia-Canada e alle ore 20 Spagna-Germania. Scopri le quote offerte dai bookmakers.

Giappone-Costa Rica

Alle ore 11 si gioca il match tra Giappone-Costa Rica per il gruppo E. Il Giappone viene dalla sorprendente vittoria nella gara di esordio per 2 a 1 contro la Germania, la Costa Rica dalla umiliante sconfitta per 7 a 0 subita contro la Spagna.

Le quote premiano ampiamente il successo dei nipponici, offerto a 1.45, il pareggio giocato a 4.50, la vittoria del Costa Rica a quota 8.

Belgio-Marocco

Alle 14, per il gruppo F scendono in campo Belgio-Marocco. Il Belgio ha superato nella prima gara del girone il Canada per 1 a 0, mentre il Marocco ha pareggiato per 0 a 0 contro la Croazia.

I bookmaker vedono il Belgio favorito, il successo è giocato a quota 2, il pareggio bancato a 3.50, la vittoria marocchina a 3.75.

Croazia-Canada

Alle ore 17, per il gruppo F si gioca il match tra Croazia-Canada. La Croazia, allenata da mister Zlatko Dalic, nella prima gara del girone ha pareggiato 0 a 0 contro il Marocco, mentre il Canada ha perso con molti rimpianti per 1 a 0 contro il Belgio.

Le quote prevedono un match molto equlibrato, con la vittoria della Croazia offerta a quota 2.10, il pareggio a 3.40, la vittoria del Canada a 3.60.

Spagna-Germania

Alle ore 20, per il gruppo E si gioca la partita tra Spagna-Germania. La Spagna ha esordito a questi Mondiali superando per 7 a 0 il Costa Rica, la Germania perdendo clamorosamente per 2 a 1 contro il Giappone e se non batte la Spagna e fuori dai Mondiali.

I bookmaker prevedono un match equlibrato, con la vittoria spagnola bancata a quota 2.30, il pareggio giocato a quota 3, la vittoria della Germania pagata 3 volte la posta giocata.