Quote Mondiali Calcio: Ecuador-Senegal e le partite in programma martedì 29 novembre 2022

Si concludono oggi martedì 29 novembre 2022 i gironi A-B ai Mondiali di calcio Qatar 2022. Alle ore 16 scendono in campo Ecuador-Senegal e Olanda-Qatar per il gruppo A e alle ore 20 Galles-Inghilterra e Iran-Usa per il gruppo B.

Gruppo A

Alle ore 16 si giocano le partite del gruppo A, con questa situazione di classifica, Olanda ed Ecuador 4 punti, Senegal 3, Qatar 0.

Ecuador-Senegal: ai sudamericani basta un punto per qualificarsi, mentre la squadra africana deve per forza vincere per passare agli ottavi. Le quote vedono favorito il successo dell’Ecuador offerto a 2.40, il pareggio o la vittoria del Senegal inserita nel tabellone quote a 3.25.

Tutto facile per i bookmaker nell’altro incontro del gruppo A tra Olanda-Qatar. Basta un solo punto agli olandesi per passare il turno, mentre il Qatar è giè eliminato. Vittoria olandese pagata a 1.40, il pareggio giocato a 7, la vittoria dei padroni di casa a quota 15.

Gruppo B

Alle ore 20 si completano le partite del gruppo B. La classifica del girone vede Inghilterra 4, Iran 3, Usa 2, Galles 1.

Inghilterra-Galles: Agli inglesi basta un pareggio per qualificarsi, i gallesi devono solo vincere e sperare nella classifica avulsa. I bookmaker vedono il successo degli inglesi nettamente favorito e inserito nella lavagna quote a 1.50, il pareggio giocato a 4.50, la vittoria del Galles a 8.

Iran-Usa: la squadra iraniana ha due risultati utili su tre per qualificarsi, gli Stati Uniti invece devono per forza vincere per qualificarsi. Le quote offerte dai bookmakers vedono gli Usa favoriti per il successo, offerto a quota 1.90, il pareggio bancato a 3.50, la vittoria dell’Iran giocata a 4.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione