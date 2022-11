Pronostici Mondiali Qatar 2022: Polonia-Argentina e i match del 30/11/2022

Mercoledì 30 novembre 2002, si gioca l’ultimo turno nei gruppi C-D ai Mondiali di calcio in corso di svolgimento in Qatar. Scopri i nostri pronostici e le quote offerte dai bookmaker.

Australia-Danimarca e Tunisia-Francia

Nel gruppo C, alle ore 16 si giocano Australia-Danimarca e Tunisia-Francia. La classifica dopo 2 turni vede Francia 6 punti, già qualificata, Australia 3, Tunisia e Danimarca 1.

Australia-Danimarca: per la nazionale dei canguri basta un solo punto per raggiungere gli ottavi di finale, mentre la Danimarca deve vincere e sperare che la Tunisia non batta la Francia, per essere sicura del pass per gli ottavi di finale.

Per i bookmaker sono i danesi nettamente favoriti per il successo, offerto a quota 1.50, il pareggio giocato a 4.20, la vittoria dell’Australia pagata a quota 7. Pronostico X2

Tunisia-Francia: la Tunisia deve per forza vincere e sperare che l’Australia non batta la Danimarca, la Francia è già qualificata per gli ottavi di finale. Le quote vedono la vittoria francese favorita, offerta a quota 1.50, il pareggio giocato a 3.80, la vittoria della Tunisia a quota 7. Pronostico 1

Arabia Saudita-Messico e Argentina-Polonia

Tutto ancora da definire il gruppo D, ai Mondiali di calcio Qatar 2022. La classifica vede in testa la Polonia con 4 punti, Arabia Saudita e Argentina 3, Messico 1 punto.

Arabia-Saudita-Messico: All’Arabia Saudita basta un solo punto per qualificarsi se l’Argentina non batte la Polonia, se no è costretta a vincere per qualificarsi agli Ottavi di finale, il Messico deve vincere e sperare che l’Argentina perda con la Polonia, o che vinca ma non che pareggi.

Le quote offerte dai bookmakers, vedono il successo messicano favorito, offerto a quota 1.70, il pareggio giocato a 4.20, la vittoria dell’Arabia a 4.50. Pronostico 1-2

Polonia-Argentina: alla formazione polacca basterebbe anche un solo punto per passare il turno, l’Argentina per essere sicura della qualificazione deve vincere.

Le quote offerte dai bookmaker premiano la vittoria dell’Argentina offerta a quota 1.50, il pareggio giocato a 4.50, la vittoria della Polonia paga 7 volte la posta giocata. Pronostico X2

