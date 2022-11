Pronostici e Quote Mondiali Qatar 2022: Croazia-Belgio e le partite del 1 dicembre 2022

Giovedì 1 dicembre 2022, si giocano le partite finali nei gironi E-F dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Scopri le quote offerte dai bookmaker e i nostri pronostici per i quattro match in programma oggi.

Canada-Marocco e Croazia-Belgio

Alle ore 16, si gioca l’ultimo turno del girone F. La classifica vede Croazia e Marocco 4 punti, Belgio 3, Canada 0.

Canada-Marocco: il Canada è già eliminato dai Mondiali, mentre al Marocco basta un solo punto per raggiungere gli ottavi di finale. Le quote premiano la vittoria marocchina offerta a quota 2, il pareggio bancato a 3.40, la vittoria canadese a 3.60. Pronostico X2

Croazia-Belgio: Alla Croazia basta anche un pareggio per qualificarsi, il Belgio deve vincere per superare il turno. Le quote prevedono un match in equlibrio, la vittoria della Croazia o del Belgio pagata a quota 2.60, il pareggio a 3.40. Pronostico X2

Costa Rica-Germania e Giappone-Spagna

Alle 20 si gioca il turno finale per il gruppo E. La classifica vede Spagna 4 punti, Costa Rica e Giappone 3, Germania 1.

Costa Rica- Germania: Al Costa Rica basterebbe un pareggio per passare il turno se la Spagna batte il Giappone, la Germania deve vincere e sperare che la Spagna vinca.

Per i bookmaker sulla carta non c’è partita. La vittoria tedesca pagata a 1.10, il pareggio offerto a quota 10, la vittoria del Costa Rica paga 23 volte la posta giocata. Pronostico 2

Spagna-Giappone: alla Spagna basta un punto per raggiungere gli ottavi di finale, il Giappone deve almeno pareggiare per sperare nel passaggio del turno.

Le quote vedono la Spagna superfavorita, la vittoria iberica pagata a quota 1.40, il pareggio a 4.50, la vittoria del Giappone a quota 8.50. Pronostico 1

