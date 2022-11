Pronostici Mondiali Qatar 2022 30 novembre-1 dicembre. Continuano a concludersi i gironi dei mondiali di calcio. Abbiamo selezionato 6 FREE PICK per le partite di mercoledì e giovedì, 5 singole e un raddoppio abbondante (quota @2.20) in doppia.

Pronostici Mondiali Qatar 2022 30 novembre-1 dicembre: 6 FREE PICK

Cinque giocate in singola e un bel Raddoppio abbonante in doppia per le partite di mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre. Si concludono altri gironi ai mondiali di calcio. Rimane da giocare ancora venerdì con le ultime giornate dei due gruppi finali (G e H) di cui ci occuperemo in un video dedicato in uscita giovedì sul canale e sul sito di Betitaliaweb.

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.