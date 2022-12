Pronostici Olanda-Usa e Argentina-Australia di sabato 3 dicembre 2022

Sabato 3 dicembre 2022, si inaugurano le partite degli ottavi di finale ai Mondiali di calcio in Qatar. Alle 16 si gioca il match tra Olanda-Usa, mentre alle 20 scendono in campo Argentina-Australia. Vieni a scoprire i nostri pronostici e le quote offerte dai bookmakers.

Olanda-Usa

L’Olanda ha vinto il girone A con 7 punti, frutto di due vittorie ottenure contro Senegal e Qatar e il pareggio contro l’Ecuador. Gli Usa sono arrivati secondi nel gruppo B, dietro all’Inghilterra.

Le quote offerte dai bookmaker favoriscono la vittoria “orange” offerta a quota 1.90, il pareggio giocato a 3.40, la vittoria degli Stati Uniti a 4.50. Pronostico 1X (entro i 90 minuti di gioco)

Argentina-Australia

L’Argentina ha iniziato i Mondiali subendo la clamorosa sconfitta per 2 a 1 contro l’ Arabia Saudita, ma con le due successive vittorie ottenute contro Messico e Polonia, ha vinto il gruppo C.

L’Australia è invece riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale, arrivando seconda nel gruppo D, con 6 punti a pari merito con la Francia, ma è arrivata seconda per la peggiore differenza reti.

Per i bookmaker non dovrebbe esserci partita. La vittoria della formazione guidata dal tecnico Lionel Scaloni, è inserita nel tabellone quote a 1.20, il pareggio bancato a 7, al vittoria della nazionale autraliana paga 17 volte la posta giocata. Pronostico 1 (entro i 90 minuti di gioco.)

