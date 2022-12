Brasile grande favorito dai bookmaker per la vittoria dei Mondiali di calcio

Ai Mondiali di calcio in corso di svolgimento in Qatar, tra venerdì 9 e sabato 10 si giocheranno i match valevoli per i quarti di finale. Per i bookmaker, la nazionale favorita per la conquista della Coppa del Mondo è il Brasile.

Quote vincente Mondiali Qatar 2022

Sono rimaste solo otto nazionali ancora in corsa per aggiudicarsi la Coppa del Mondo di calcio 2022. Per i bookmaker la nazionale favorita per la vittoria finale della competizione è il Brasile, bancato vinente a quota 2.75.

Dietro alla nazionale verdeoro, troviamo nel tabellone quote i campioni del Mondo in carica della Francia, offerta vincente a quota 5. A quota 7 troviamo un trio di nazionali, Argentina–Inghilterra e Portogallo.

Più staccate le quote offerte per la vittoria dei Mondiali per le altre tre nazionali in corsa. Il successo dell’Olanda paga 15 volte la posta giocata, quella del Marocco 24 volte, mentre il successo della Croazia è inserito a quota 34.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione