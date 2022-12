Quote e Pronostico Francia-Marocco in programma mercoledì 14 dicembre 2022

Mercoledì 14 dicembre 2022, è in programma la seconda semifinale ai Mondiai di calcio in corso di svolgimento in Qatar. Alle ore 20 si gioca la partita tra Francia-Marocco. Scopri le quote offerte dai bookmaker e il nostro pronostico.

Pronostico e quote Francia-Marocco

La seconda semifinale del Mondiali di calcio Qatar 2022 è in programma mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 20 e vede scendere in campo Francia-Marocco.

La nazionale transalpina della Francia è arrivata in semifinale superando agli ottavi la Polonia per 3 a 1, mentre ai quarti si è imposta per 2 a 1 contro l’Inghilterra.

Il Marocco, allenato da Mister Walid Regragui, è la squadra rivelazione di questi Mondiali. Negli ottavi di finale ha superato ai rigori la Spagna, dopo che la partita era terminata 0 a 0, mentre nei quarti si è imposto battendo 1 a 0 il Portogallo.

Per i bookmaker la Francia è la nazionale favorita per approdare in finale. La vittori dei francesi è pagata a quota 1.50, il pareggio offerto a 3.90, mentre la vittoroa del Marocco paga 8 volte la posta giocata. Pronostico 1

