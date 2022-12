Finale Qatar 2022 Argentina-Francia. Alla fine due grandi del calcio si ritrovano nella finale dei mondiali. Questa sarà anche la sfida tra Messi ed Mbappe, con tanti campioni e grandi stelle in campo. Andiamo a vedere le quote sui marcatori.

Finale Qatar 2022 Argentina-Francia: le quote sui giocatori

Ovviamente i due giocatori più attesi tra i marcatori sono le stelle: Kylian Mbappe da una parte, Leo Messi dall’altra. Entrambi sono offerti @2.75 per una rete nei 90 minuti (o dei loro eventuali sostituti con la nuova scommessa Duo di Sisal). Subito dietro c’è Lautaro Martinez @3.25 ma nella contesa va inserito anche Olivier Giroud @4.00 che ha ancora possibilità di agguantare il titolo di capocannoniere dei mondiali di calcio Qatar 2022.

Finale Qatar 2022 Argentina-Francia: le statistiche sui protagonisti

Se Giroud dovesse segnare almeno un gol in finale, diventerebbe il secondo giocatore over 35 nella storia ad aver segnato almeno 5 gol nella stessa edizione dei Mondiali. Il primo e unico è stato finora Lionel Messi grazie all’ultimo gol realizzato alla Croazia in questa rassegna.

Se Mbappé o Messi dovessero fare accoppiata Mondiale più classifica marcatori, sarebbe la prima volta dal 2010. In quel frangente fu David Villa a vincere la classifica cannonieri e il Mondiale con la Spagna, anche se Villa conquistò quella classifica a pari merito con altri giocatori. L’ultima “vera” doppietta è quella di Ronaldo col Brasile nel 2002.

