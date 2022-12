Anteprima Argentina-Francia. Ultime dai campi, probabili formazioni e tante statistiche interessanti per le scommesse sulla finalissima dei mondiali di calcio Qatar 2022 in campo domenica 18 dicembre.

Anteprima Argentina-Francia: Probabili Formazioni

Da una parte l’Argentina che, dopo aver perso la gara inaugurale contro l’Arabia Saudita, ha sempre vinto fino a conquistare il pass per la finalissima. Dall’altra la Francia Campione del mondo in carica. Francia che cerca il bis Mondiale che non capita nella storia del torneo dalla doppietta realizzata dal Brasile nel 1958 e nel 1962. Per la Francia sarà la quarta finale in Coppa del Mondo (2 successi su 3), per l’Albiceleste sarà invece la sesta finale nella propria storia (2 successi su 5).

Argentina (4-3-2-1): E.Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; de Paul, Enzo Fernandez, Paredes; Messi, Mac Allister; Alvarez. Ct: Lionel Scaloni

Francia (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; O.Dembélé, Giroud, Mbappé. Ct: Didier Deschamps

Anteprima Argentina-Francia: le statistiche

-Sarà la quarta sfida tra Argentina e Francia nella storia dei Mondiali. L’Albiceleste vinse i primi due match: 1-0 nel 1930 durante la fase a gironi e 2-1 nel 1978 sempre alla fase a gironi. Nel Mondiale di quattro anni fa, invece, la Francia eliminò proprio l’Argentina con un pirotecnico 4-3 agli ottavi di finale. A segno Griezmann, Di Maria, Mercado, Pavard, doppietta di Mbappé e gol finale di Agüero nel recupero.

-Se la Francia dovesse vincere la finale contro l’Argentina, il ct Didier Deschamps diventerebbe il secondo allenatore nella storia a vincere due Mondiali consecutivi dopo Vittorio Pozzo alla guida dell’Italia Campione nel 1934 e nel 1938.

-Se l’Argentina dovesse vincere il Mondiale, sarebbe la seconda Nazionale nella storia a conquistare il torneo passando da una sconfitta alla prima giornata. L’ultima a riuscirci è stata la Spagna nel 2010, quando perse al debutto con la Svizzera.

