Quote Coppa del Mondo 2026. E’ appena finito il mondiale di calcio Qatar 2022 ma bookmakers e scommettitori guardano già avanti, all’edizione 2026 che si giocherà negli Stati Uniti. Il Brasile torna favorito, spazio anche per l’Italia, il quinto titolo mondiale azzurri si gioca @22 volte la posta.

Quote Coppa del Mondo 2026: Brasile nuovamente favorito

Il prossimo mondiale di calcio si giocherà negli Stati Uniti nel 2026. Dal Qatar agli States, ma la favorita è sempre una, il Brasile che non ce l’ha fatta nemmeno questa volta, e tra l’altro ha salutato Tite. Si cerca il nuovo ct e le piste che portano a Carlo Ancelotti rimangono aperte anche se difficili.

La nazionale verdeoro, arrivata in Qatar con tutti i favori del pronostico, ha abbandonato la manifestazione nei quarti di finale sconfitta dalla Croazia ai rigori. Un’eliminazione che ha sancito anche l’addio, dopo 6 anni, di Tite alla guida del Brasile che ora va alla ricerca di un nuovo allenatore. La nazionale più prestigiosa del mondo, 5 titoli mondiali, 9 Copa America e 2 titoli olimpici, nella sua ultracentenaria storia ha sempre e solo avuto tecnici brasiliani, 38, ma stavolta potrebbe andare incontro a una svolta epocale.

Il neo presidente della CBF, la Federazione di calcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues sogna un grande tecnico internazionale per rilanciare una squadra che non sale sul tetto del mondo dal 2002. E il nome in cima alla lista non è scelto a caso ma con logiche ben precise: Carlo Ancelotti. L’attuale allenatore del Real Madrid ha un contratto con la Casa Blanca fino al giugno 2024 ma la CBF punta a ingaggiarlo sin da subito, probabilmente autorizzandolo a svolgere entrambi i ruoli visto che i primi, grandi impegni saranno proprio tra due anni: Olimpiadi a Parigi e Copa América.

Gli esperti Sisal vedono l’accordo non facile ma neanche impossibile vista la quota di 7,50. Ancelotti, al Real Madrid, allena Éder Militão, Vinicius e Rodrygo e ha uno strettissimo legame con Casemiro, uno dei suoi fedelissimo alla Casa Blanca prima di passare, questa estate, al Manchester United. Il tecnico italiano, che non ha mai svolto il ruolo di CT in una nazionale, sarebbe il profilo perfetto per il Brasile che sogna di vederlo allenare Neymar, Allison e tutto il gruppo verdeoro sin da subito.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Doppietta Argentina @10, Francia e Inghilterra sempre temibili

L’Argentina sogna la doppietta quotata @10, dopo che la Francia ha sfiorato la sua di doppietta perdendo in finale proprio contro Messi e compagni. La nazionale francese rimane però sempre tra le più forti ed è la principale avversaria del Brasile anche negli USA secondo gli analisti che piazzano sempre anche l’Inghilterra tra le possibili contender.

In doppia cifra Germania e Spagna appaiate @11. Erano nello stesso girone in Qatar e hanno deluso, specialmente la Germania che non ha nemmeno superato il girone. Dietro c’è il Portogallo che non sarà più con CR7 al prossimo mondiale (come si suppone che l’Argentina non sarà ancora con Messi tra 4 anni) e poi l’Olanda che è tornata a crescere nell’ultimo mondiale, eliminata dalla Francia solo ai rigori. Da segnalare la Croazia, sempre snobbata dalle quote, ma che arriva sempre in fondo. La troviamo anche questa volta in quota alta @50, dietro anche ai padroni di casa degli USA @33.

QUOTE ANTEPOST FIFA WORLD CUP 2026

Brazil @6.50

France @7

England @8

Argentina @10

Germany @11

Spain @11

Portugal @15

Netherlands @19

Italy @22

Belgium @25

USA @30

Uruguay @33

Croatia @50

Mexico @50

Quote Coppa del Mondo 2026: spazio anche per il ritorno degli azzurri

Dopo aver saltato due edizioni di fila per la prima volta nella sua storia, l’Italia è già proiettata alla qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, in programma nel 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Gli azzurri, a quasi un anno dalla dolorosa eliminazione per mano della Macedonia del Nord, hanno cominciato a ricostruire per arrivare pronti prima agli Europei del 2024, e successivamente alla rassegna nordamericana.

Per la selezione al momento guidata da Roberto Mancini il ritorno in Coppa del Mondo non sembra in discussione: i betting analyst di Snai vedono la qualificazione @1,22, mentre una nuova delusione è vista @3,75. C’è poi il sogno di raggiungere il Brasile a quota cinque trionfi nel torneo più importante del globo: per l’Italia, la conquista del titolo nel 2026 paga @20 volte la posta.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.