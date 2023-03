Pronostici Nazionali Calcio 23-28 Marzo, Giovedì sera l’Italia torna in campo per la prima giornata delle qualificazioni ad Euro 2024, e la sfida è subito importante contro l’Inghilterra. Dopo toccherà a Malta per la nazionale di Mancini. Vediamo tutti gli appuntamenti delle nazionali di calcio di questa settimana.

Pronostici Nazionali Calcio 23-28 Marzo: l’Italia riparte contro l’Inghilterra

Giovedì 23 marzo allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli (ore 20.45) va in scena Italia-Inghilterra, prima giornata delle qualificazioni ai prossimi europei di calcio. Roberto Mancini dovrà valutare la propria formazioni visti gli infortuni (Dimarco e Chiesa) ma anche alcune novità (Buongiorno, Darmian e Retegui).

Tra i pali Donnarumma è avanti rispetto a Meret nonostante l’annata altalenante del primo col PSG e quella stellare del secondo con il Napoli. Dietro tanto dipenderà da Bonucci. Con lui in campo è possibile che Mancini scelga Acerbi a sinistra e Darmian a destra. Se invece lo juventino non dovesse farcela le alternative sono Toloi e Scalvini, con quest’ultimo favorito. Romagnoli tornerebbe in corsa in caso di difesa a 4, più difficile parta dal 1′ se la linea sarà a 3.

Sulle fasce la certezza è Di Lorenzo, che agirà sulla corsia di destra. A sinistra, invece, è molto probabile che torni Spinazzola, visto l’infortunio di Dimarco. Il centrocampo sarà a 4 oppure a 5? Le certezze in ogni caso sembrano rappresentate da Verratti e Barella. In attacco visti i problemi fisici di Chiesa, se sarà tridente Berardi e Grifo potrebbero essere i due esterni con uno tra Retegui e Scamacca come centravanti, Gnonto e Politano al momento partono indietro.

Pronostici Nazionali Calcio 23-28 Marzo: come stanno gli inglesi

Per l’Inghilterra di Southgate, i dubbi riguardano soprattutto la volontà del tecnico di proseguire o meno sulla strada intrapresa durante il Mondiale in Qatar. Se così sarà allora la sua Inghilterra scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci dovrebbe essere Pickford (Everton), anche se sia Pope (Newcastle) che Ramsdale (Arsenal) stanno facendo benissimo e potrebbero avere chance di rubargli il posto.

In difesa il ballottaggio è in mezzo, dove Maguire (Manchester United) e Stones (Manchester City) si giocano una maglia con Dier (Tottenham). I terzini, a meno di sorprese, saranno James (Chelsea) a destra e Shaw (Manchester United) sul lato opposto. Walker (Manchester City) insidia James ma è in leggero svantaggio mentre Chilwell (Chelsea), Guehi (Crystal Palace) e Trippier (Newcastle) sono le altre alternative del reparto arretrato.

Nel terzetto di metà campo l’intoccabile è Bellingham (Borussia Dortmund), con Rice (West Ham) che dovrebbe agire in cabina di regia e uno tra Henderson (Liverpool) e Mount (Chelsea) dall’altra parte. Gallagher (Chelsea), Maddison (Leicester) e Phillips (Manchester City) al momento inseguono. Davanti la certezza è ovviamente l’uragano Kane (Tottenham), mentre sugli esterni è rebus. Se sarà tridente la scelta dovrebbe ricadere su Rashford (Manchester United) e Saka (Arsenal).

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Darmian, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Spinazzola; Berardi, Retegui, Grifo. All.: Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Rashford, Grealish; Kane. All.: Southgate

Quote e Programma completo

Dopo la sfida di giovedì contro l’Inghilterra, gli azzurri domenica saranno impegnati in trasferta, ma in una partita sulla carta molto più semplice rispetto all’esordio interno contro la nazionale dei 3 leoni. Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida.

Ecco tutte le partite delle nazionali che ci attendono questa settimana. Noi vi diamo appuntamento ai prossimi giorni per gli articoli sulle singole partite, con le migliori quote, statistiche, probabili formazioni e ovviamente i nostri consigli per le scommesse.

