Quote Gironi Euro 2024. L’Italia inizia il cammino per le qualificazioni ai prossimi europei di calcio contro l’Inghilterra, proprio la squadra favorita dalle quote antepost per la vittoria del gruppo C dove militano anche Ucraina, Macedonia del Nord e Malta.

Quote Gironi Euro 2024: Inghilterra e Italia si sfidano per il primato nel gruppo C

Inizia il cammino verso Euro 2024. L’Italia è determinata a tornare protagonista in un contesto internazionale, da campione in carica ma anche con quella tensione dovuta alla mancata qualificazione agli ultimi due Mondiali. Gli Azzurri ripartono da Napoli con la sfida all’avversaria più temibile del girone, l’Inghilterra, (Stadio “Diego Armando Maradona”, giovedì 23 marzo – ore 20.45) per poi affrontare in trasferta Malta (Ta’ Qali Stadium, domenica 26 marzo – ore 20.45).

Roberto Mancini non può sbagliare: le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificano direttamente alla fase finale e le quote sulla lavagna scommesse “vincente gruppo” propongono gli Azzurri @2,25, subito dietro l’Inghilterra favorita @1,90. Dietro ci sono l’Ucraina @10,00, la Macedonia @65,00 e Malta più staccata @2.500.

Se la strada è in discesa per la qualificazione, sarà molto più dura confermarsi campioni d’Europa: l’Italia cerca il bis e il titolo è proposta @8,50. La Germania, già qualificata come nazione ospitante, è favorita @6,50, ma il vantaggio nei pronostici è minimo rispetto a Inghilterra e Francia @7,00. In quota @7,50 la Spagna. Andando a caccia di sorprese la Norvegia di Haaland e Odegaard è proposta @65 volta la posta.

Gli altri gironi di qualificazione

Vediamo anche gli altri gironi di qualificazione e le relative quote antepost di SNAI per la vittoria del gruppo.

