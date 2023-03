Pronostico Italia-Inghilterra. Giovedì sera dallo0 Stadio Armando Maradona di Napoli, inizia il cammino delle qualificazioni dell’Italia ai prossimi europei di calcio, una nazionale che cerca riscatto dopo aver mancato gli ultimi 2 mondiali, ma lo fa da campionessa europea in carica, dopo aver battuto proprio l’Inghilterra a Wembley. Attesa alta rivalità anche se siamo solo alla 1a giornata delle qualificazioni ad Euro 2024.

Pronostico Italia-Inghilterra: quote e analisi

Italia-Inghilterra, le finaliste di Euro 2020, sono questa volta protagoniste della prima sfida del girone di qualificazione verso l’edizione dell’Europeo 2024. L’Italia, mancato l’accesso al mondiale in Qatar, prova a ripartire contro la nazionale dei Tre Leoni, senza successi contro gli azzurri in gare ufficiali dal 1978.

Per il ct inglese Southgate potrebbe essere questa l’occasione buona per sfatare il tabù con il segno «2» avanti @2.55, contro il successo azzurro @2,90. Intorno @3,15 il pareggio come a Wembley. Le ultime cinque sfide dirette hanno visto sempre meno di tre gol: per i bookie ancora avanti l’Under 2.5, @1,60, sull’Over 2.5 proposto @2,20.

Pronostico Italia-Inghilterra: i protagonisti

Situazione d’emergenza per Roberto Mancini nel reparto offensivo con le assenze di Ciro Immobile e Giacomo Raspadori. Il ct azzurro ha convocato per la prima volta Mateo Retegui, attaccante in forza al Tigre, alla ricerca del gol al debutto offerto @3,25, seguito da Domenico Berardi @3,75.

In casa inglese lo spauracchio numero uno è sempre capitan Harry Kane, visto come marcatore @2,60, mentre il riscatto di Bukayo Saka, protagonista di una stagione super all’Arsenal ma autore dell’errore sul rigore decisivo nella finalissima di Wembley, sale @4,65.

In una partita così delicata, visto la rivalità delle ultime stagioni, seppur sia la prima del Gruppo C potrebbe vincere il nervosismo: un’espulsione tra i giocatori nei 90 minuti di gioco del “Maradona” si attesta @3,17 (@7,50 la possibile espulsione di uno dei due commissari tecnici). Attenzione anche al Var, la richiesta dell’ausilio dalla tecnologia è data a quota @3,20.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Quote, probabili formazioni e consigli per le scommesse

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Darmian, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Spinazzola; Berardi, Retegui, Grifo. All.: Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Rashford, Grealish; Kane. All.: Southgate

Sul fronte pronostici davvero difficile in questa prima giornata, e in una partita del genere, sbilanciarci, specialmente sulle giocate 1X2 in una partita da tripla. Anche se si gioca a Napoli noi preferiamo comunque leggermente l’Inghilterra, ma non abbastanza da giocarci. Visti precedenti e i problemi offensivi degli azzurri, potrebbe essereUnder 2,5 anche se la quota massima @1.62 regala davvero poco. A questo punto azzardiamo un GOL NO @1.85.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.