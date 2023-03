Pronostico Malta-Italia 26 marzo 2023. Gli azzurri di Roberto Mancini tornano in campo domenica nella trasferta di Malta da non fallire per riscattare la sconfitta interna all’esordio contro l’Inghilterra, prima giornata delle qualificazioni ad Euro 2024, i prossimi europei di calcio che si giocheranno in Germania.

Pronostico Malta-Italia 26 marzo 2023: lo stato di forma

La nazionale italiana di Roberto Mancini sarà di scena domenica a Malta, nello stadio nazionale di Tá Qali, per il secondo turno di qualificazione agli Europei 2024. Dopo questa partita, la nazionale italiana non giocherà altre gare di qualificazione ad Euro 2024 fino a settembre prossimo, visto che a giugno gli azzurri saranno impegnati in Olanda nelle Final Four di Nations League con i padroni di casa, Spagna e Croazia.

La nazionale di Michele Marcolini, succeduto a Devis Mangia, è indubbiamente la selezione più abbordabile del girone C. Anche Malta ha perso per 1-2 nell’esordio in casa della Macedonia del Nord con le reti di Elmas e Churlinov per i padroni di casa e di Yannick per i maltesi.

Pronostico Malta-Italia 26 marzo 2023: Precedenti, Statistiche e Probabili Formazioni

Quello di domenica sarà il nono confronto tra le nazionali maggiori di Italia e Malta. Negli 8 precedenti ci sono solo vittorie per gli azzurri, che però nell’isola non hanno mai ottenuto vittorie larghe. Nei 4 precedenti giocati in trasferta contro questa nazionale, infatti, l’Italia non ha mai segnato più di 2 reti a partita e nell’ultimo precedente, disputato nel 2014 e valevole sempre per le qualificazioni europee, la nostra selezione, allora allenata da Antonio Conte, si è imposta con il punteggio di 1-0 grazie ad una rete di Graziano Pellè. Per il resto, nelle altre 3 gare giocate a Malta, l’Italia si è imposta in due occasioni per 2-0 e in una per 2-1 (nel 1992 con Sacchi in panchina e non proprio con una prestazione memorabile).

Dopo le fatiche della gara del Maradona, Roberto Mancini dovrà valutare intanto lo stato di salute di chi ha giocato contro gli inglesi. Sicuri assenti Provedel, Barella e Bonucci, ma ci saranno sicuramente rotazioni, anche considerato che l’avversario è ampiamente alla portata. Retegui davanti dovrebbe lasciare spazio a Scamacca, mentre Berardi e Pellegrini, in caso di conferma del 4-3-3, dovrebbero lasciare spazio a Politano e Gnonto. Dietro Mancini proverà a dare continuità, ma ci potrebbe essere la novità Romagnoli al posto di Toloi di fianco ad Acerbi, con Di Lorenzo e Spinazzola confermati sulle fasce, a meno di una chance per Emerson Palmieri. Scalpita anche Darmian, mentre a centrocampo potrebbe trovare spazio Tonali, cui lascerebbe il posto Verratti.

Il ct di Malta, l’italiano Marcolini, dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1 il cui terminale offensivo sarebbe Satariano, con Teuma e Jones a supporto. Le chiavi del centrocampo, invece, dovrebbero essere affidate alla coppia Guillaumier-Paiber, mentre in difesa davanti a Bonello agirebbe il trio composto da Z. Muscat, S. Borg e Apap.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Romagnoli, Spinazzola; Cristante, Jorginho, Tonali; Politano, Scamacca, Gnonto. Ct. Mancini

MALTA (3-4-2-1): Bonello; Z. Muscat, S. Borg, Apap; J.Mbong, Guillaumier, Paiber, Camenzuli; Teuma, Jones; Satariano. Ct. Marcolini.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Le migliori quote su Malta-Italia

Se al Maradona partivamo sfavoriti nei pronostici, in vista della prossima partita le quote sulla lavagna scommesse ci vedono in netto vantaggio al punto che il segno 2 è proposto a quota @1,10. Il pareggio sarebbe un risultato negativo a quota @8,25 considerando il valore tecnico dell’avversario, mentre il successo a sorpresa dei padroni di casa vale @23 volte la posta scommessa.

La nota positiva dalla partita contro l’Inghilterra è stata senza dubbio l’esordio con gol in maglia azzurra per Mateo Retegui, scoperto da Mancini e subito lanciato titolare per completare un attacco privo di Immobile e Raspadori. Intanto la classifica ci vede fermi a zero punti insieme a Malta, che ha perso contro la Macedonia del Nord, killer degli azzurri nella corsa verso gli ultimi mondiali. Nulla è compromesso, anzi: per il passaggio del turno la Nazionale di Roberto Mancini è ancora ampiamente favorita @1,25 insieme all’Inghilterra @1,15. L’avversario da temere di più è l’Ucraina @2,57, mentre la Macedonia è proposta @13. A quota @4,00 invece la vittoria del girone da parte degli Azzurri: dopo il successo del Maradona l’Inghilterra vola a quota @1,35.