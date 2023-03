Pronostici Euro 2024 27-28 marzo. Tra lunedì e martedì si completano le sfide della 2a giornata delle qualificazioni ai prossimi europei di calcio in Germania. Vediamo le sfide più interessanti del 27 e 28 marzo, con consigli per le scommesse con FREE PICK su Turchia-Croazia.

Pronostici Euro 2024 27-28 marzo: le partite di lunedì

Si continua a giocare con le nazionali in questo inizio settimana. Si concludono le sfide della 2a giornata delle qualificazioni ai prossimi europei di calcio e tra le 8 sfide in programma al lunedì una delle partite più interessanti è Irlanda-Francia.

Esordio per l’Irlanda che è l’unica delle 5 squadre del gruppo B a non essere ancora scena in campo, e lo farà questa sera dal Aviva Stadium di Dublino contro la Francia che ha debuttato col convincente 4-0 sull’Olanda (gli Orange non dovrebbero avere problemi a riprendersi in casa contro Gibilterra). Per i book i francesi sono ancora nettamente favoriti, nonostante la trasferta, con quota in calo intorno @1.35. Non troviamo molto valore per puntare su questa partita (dopo aver preso la free pick sulla Francia @1.90 contro l’Olanda) e nemmeno sulle altre partite del 27 marzo.

Programma Qualificazioni Euro 2024 (Lunedì)

Austria-Estonia

Irlanda-Francia

Moldavia-Repubblica Ceca

Montenegro-Serbia

Olanda-Gibilterra

Polonia-Albania

Svezia-Azerbajan

Ungheria-Bulgaria

Pronostici Euro 2024 27-28 marzo: i match del martedì

Altre 8 partite al martedì; si inizia alle ore 18:00 con Georgia-Norvegia. Gli scandinavi, nonostante il talento di Haaland, non hanno retto al peso degli iberici nella trasferta in Spagna, perso 0-3 dai norvegesi che ora sono ospiti in Georgia, con i padroni di casa al debutto nel girone A. La Georgia ha perso i 2 precedenti contro la Norvegia (europei del 99). La vittoria dei norvegesi in Georgia non è così scontata, e lo vediamo dalle quote oltre la pari @2.10. No bet per noi.

In serata Scozia-Spagna è una sfida da non perdere, con i padroni di casa nettamente sfavoriti in quota @5.20 per la vittoria, rispetto al @1.65 degli spagnolo, ma occhio a sottovalutare gli scozzesi sul proprio campo (si giocherà al Hampden Park di Glasgow). La Scozia ha debuttato con un facile 3-0 a Cipro, lo stesso risultato che la Spagna ha rifilato alla già citata Norvegia. Anche qui facciamo no bet.

Turchia-Croazia è la partita più interessante da un punto di vista delle scommesse. Deludente 1-1 della Croazia al debutto interno contro il Galles mentre la Turchia ha vinto 2-1 in rimonta in Armenia. Negli ultimi cinque impegni ufficiali la Turchia è sempre andata a segno, nello stesso parziale alla Croazia soltanto in un’occasione è mancata la rete. La nostra FREE PICK è GOL SI @1.83.

Programma Qualificazioni Euro 2024 (Martedì)

Georgia-Norvegia

Galles-Lettonia

Kosovo-Andorra

Romania-Bielorussia

Scozia-Spagna

Svizzera-Israele

Turchia-Croazia

Quote antepost Euro 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria finale degli Europei di calcio. I padroni di casa tedeschi sono favoriti assieme alla Francia. In seconda fascia c’è però proprio l’Italia campione in carica in Europa, anche se nelle prime 2 partite di qualificazione gli azzurri non hanno brillato.

Le parole del ct Roberto Mancini non sono per nulla rassicuranti: “Queste sono partite strane, in cui hai tutto da perdere. Però l’avevamo sbloccata subito e in tempi rapidi abbiamo trovato il gol del raddoppio. A quel punto c’erano tutte le condizioni per giocare con tranquillità e disinvoltura. E invece abbiamo abbassato i ritmi: in queto senso, dobbiamo migliorare tutto”.

