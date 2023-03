Quote qualificazioni Euro 2024. L’Italia si sblocca vincendo contro Malta alle qualificazioni dei prossimi europei di calcio, ma nel gruppo C domina sempre l’Inghilterra per il primo posto. Gli azzurri sono impegnati anche nelle semifinali di UEFA Nations League dove sono tra i favoriti.

Quote qualificazioni Euro 2024: azzurri dietro all’Inghilterra nel girone

La vittoria contro Malta ha consegnato i primi tre punti della fase a gironi delle qualificazioni ad Euro 2024, ma per l’Italia la situazione è decisamente complicata nel gruppo C.

Gli azzurri, sconfitti nello scontro diretto con l’Inghilterra all’esordio, sono costretti a inseguire la selezione britannica sperando in un passo falso nelle prossime partite, eventualità per ora poco probabile secondo i bookmaker: il primo posto nel girone per gli azzurri è infatti visto @4,50, mentre per l’Inghilterra la quota è decisamente più bassa @1,23. Lontane tutte le inseguitrici: l’Ucraina @20, mentre il primo posto per la Macedonia del Nord paga @50 volte la posta.

Il sogno azzurro è quello di confermarsi campione d’Europa. Per quanto riguarda l’Europeo parte in prima fila la Germania sulla lavagna antepost Europei 2024, nazione ospitante che si gioca vincente @6,50, con l’Inghilterra e la Francia che sembrano avere buone chance di vittoria a quota @7,00. Fuori dal podio dei pronostici le distanze sono molto brevi, a conferma che sarà un campionato molto equilibrato. La Spagna si gioca @7,50, mentre l’Italia è proposta campione d’Europa a quota @8,50.

Italia impegnata anche in Nations League, le quote

Gli azzurri prossimamente saranno impegnati anche in Nations League. Nelle quote antepost l’Italia è proposta vincente a quota @3,75, per uno scarto minimo rispetto alla Spagna, favorita a quota @3,00 e all’Olanda che si gioca @3,25. Grande equilibrio tra le semifinaliste e solo la Croazia è un po’ staccata a quota @5,00.

