Pronostico Grecia-Irlanda 16 giugno 2023. Venerdì sera la OPAP Arena di Atene ospita questa sfida valida per la 3° giornata delle qualificazioni ai prossimi europei di calcio che si giocheranno il prossimo anno in Germania.

Pronostico Grecia-Irlanda 16 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

La Grecia ha iniziato il cammino di qualificazione col comodo 3-0 su Gibilterra, in trasferta, e ora gioca la prima partita in casa, dove ha sempre vinto negli ultimi 4 match.

L’Irlanda invece ha esordito a fine marzo perdendo contro la Francia, ma facendo faticare la nazionale transalpina nello 0-1 finale con rete di Pavard.

Comparazione quote e consigli per le scommesse

La Grecia non ha mai perso in 3 precedenti contro gli irlandesi, tutte amichevoli, con 2 vittorie e 1 pareggio in cui si sono visti in tutto 2 reti, quindi triplo Under e triplo Gol No. Anche per questa sfida prendiamo GOL NO @1.73.

