Pronostico Belgio-Austria 17 giugno 2023. Sabato sera il King Baudouin Stadium di Brusel ospita questa partita tra nazionali, e non si tratta di una semplice amichevole, ma di una sfida importante e valida per le qualificazioni ai prossimi europei di calcio, anche se il Belgio è favorito in casa contro l’Austria, sfida comunque da non sottovalutare.

Pronostico Belgio-Austria 17 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

Il Belgio ha vinto 3-0 la prima partita per 3-0 in Svezia, una prova di forza per una nazionale che ormai da anni è una delle contendenti in Europa, ma anche nel mondo, anche se poi non sono ancora arrivati titoli per questa formazione. Nel 3-0 sulla Svezia si è messo in mostra Lukaku con una tripletta!

L’Austria è un osso duro visto che negli ultimi anni questa nazionale è cresciuta molto e ha già giocato 2 partite nel gruppo F, entrambe vinte anche se contro i fanalini di coda, Azerbaigian (4-1) ed Estonia (2-1).

Comparazione quote e consigli sulle scommesse

Queste squadre si sono sfidate in 4 precedenti, tutte in ambito europeo, anche se non si affrontano dal 2011, anno in cui il Belgio vinse 2-0 a seguito di 3 pareggi. Il Belgio ha grandi campioni in attacco, ma anche con l’Austria gol e spettacolo non mancano. Andiamo con OVER 2.5 @1.95.

Ami gli Sport USA? Segui tutti i canali di BETTING MANIAC per essere sempre aggiornato e per le migliori analisi e consigli per le scommesse.

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale FREE)

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale VIP, contattaci per info sui servizi e su come accedere)

SITO BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.