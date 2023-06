Pronostico Portogallo-Bosnia 17 giugno 2023. Terza giornata del Gruppo J per le qualificazioni ai prossimi europei di calcio, Euro 2024 che si giocheranno in Germania. La cornice del Estádio da Luz di Lisbona farà da sfondo a questo scontro.

Pronostico Portogallo-Bosnia 17 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

Il Portogallo ha vinto le prime 2 partite, anzi le ha dominate con 10 gol segnati e 0 subiti, un ruolino di marcia perfetto, anche se gli avversari non avevano lo stesso peso di quelli che affronterà questo fine settimana, visto che parliamo di Liechtenstein (4-0) e Lussemburgo (6-0).

La Bosnia di Dzeko dopo aver vinto all’esordio in casa, per 3-0 sull’Islanda, si sono fermati nello 0-2 contro i vicini della Slovenia, in trasferta. Del resto questa squadra lontano da casa ha sempre qualche problema.

Comparazione quote e consigli per le scommesse

4 precedenti, gli ultimi 2 alle qualificazioni europee del 2011 (la più recente è stata vinta 6-2 dal Portogallo) e 2 alle qualificazioni mondiali del 2009. In queste 4 sfide i portoghesi, che hanno una tradizione calcistica superiore, hanno vinto 3 volte, con 1 pareggio. Il fattore campo, e la maggior qualità della rosa, aiuteranno i portoghesi a vincere, e consigliamo PORTOGALLO -1.5 @1.60.

