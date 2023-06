Pronostico Francia-Grecia 19 giugno 2023. Lunedì si torna in campo per le qualificazioni ai prossimi europei di calcio che si disputeranno nel 2024 in Germania. Allo Stade de France di Parigi i transalpini sono favoriti.

Pronostico Francia-Grecia 19 giugno 2023: lo stato di forma delle squadre

La Francia è una delle nazionali più forti ma da inizio 2022 ha comunque perso ben 5 match su 18 disputati, tre dei quali in Nations League dove gli uomini di Deschamps hanno rischiato addirittura la retrocessione in Lega B. Nel 2023 la rotta è stata un pò invertita con i vice-campioni del mondo capaci di vincere tutti i primi tre impegni validi per le qualificazioni ad Euro2024 contro Olanda, Irlanda e Gibilterra, con un bilancio di 8 gol segnati e neanche uno subito.

Anche la Grecia sembra aver dato segnali di ripresa. Con l’avvento di Gustavo Poyet in panchina, allenatore con esperienza in Premier, Liga e in Ligue 1, i greci sono tornati a dare continuità ai propri risultati, con un bilancio di 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in 13 partite. Al momento la Grecia si trova al secondo posto grazie alle due vittorie ottenute nelle prime due partite contro Gibilterra (0-3) e Irlanda (2-1).

Pronostico Francia-Grecia 19 giugno 2023: probabili formazioni

Francia (4-2-3-1): Samba; Pavard, W. Fofana, Konaté, T. Hernandez; Tchouaméni, Camavinga; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Grecia (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Pavlidis, Pelkas.

Comparazioni quote e scommesse

Comparazioni delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida.

Non diamo per scontata la sconfitta greca, ma per la trasferta a Parigi non crediamo in sorprese da parte della squadra di Gustavo Poyet. La quota !x2 per i transalpini abbiamo visto essere molto bassa, allora si potrebbe azzardare l’handicap FRANCIA -1,5 @1.73, andando quindi su una vittoria con 2+ gol di margine finale per Mbappe e compagni. 2 vittorie francesi, 1 pareggio e 1 vittoria per la Grecia nei precedenti tra queste nazionali.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.