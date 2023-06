Pronostico Austria-Svezia 20 giugno 2023. Martedì sera dal Ernst Happel Stadion di Vienna si gioca questa sfida valida per la quarta giornata del Gruppo F per le qualificazioni ai prossimi europei di calcio, Euro 2024.

Pronostico Austria-Svezia 20 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

Austria al primo posto del girone dopo le prime 2 vittorie seguite da un buon 1-1 riportato sabato dalla trasferta in Belgio dove gli austriaci erano passati anche in vantaggio con l’autogol di Mangala al 21°, anche se alla ripresa ci ha pensato Lukaku a rimettere la partita sul pareggio da dove non si è più sbloccata.

La Svezia torna in campo dopo le prime 2 partite giocate a marzo, la sconfitta interna 0-3 contro il Belgio seguita dal rotondo 5-0 interno contro l’Azerbaigian. Gli svedesi l’altro giorno si sono preparati con un amichevole contro la Nuova Zelanda battuta 5-1.

Pronostico Austria-Svezia 20 giugno 2023: probabili formazioni

Austria (4-4-2): A. Schlager; Wober, Alaba, Posch, Lienhart; Wimmer, Schlager, Seiwald, Baumgartner; Gregortisch, Arnautovic. Allenatore: Rangnick

Svezia (4-4-2): Olsen; Holm, Hien, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Olsson, Karlstrom, Forsberg; Kulusevski, Isak. Allenatore: Andersson.

Comparazione quote e scommesse

La comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita. A seguire i nostri consigli per le scommesse.

Austria superiore in una partita in cui comunque ci aspettiamo azioni e spettacolo quindi andiamo con una COMBO 1X+OVER 1,5 @1.70. L’Austria è in palla, se l’è giocata alla pari col Belgio e ha vinto gli ultimi 2 precedenti contro gli svedesi, inoltre negli ultimi 6 confronti diretti queste squadre hanno sempre prodotto almeno 2 reti.

