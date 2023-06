Anteprima Europei Under 21, dal 21 giugno tra Romania e Georgia si giocano gli europei delle nazionali giovanili. Gli azzurrini sono nel gruppo di testa, anche se devono inchinarsi a Spagna e Germania, le grandi favorite, ma anche alla Francia che affronteranno alla prima giornata del 22 giugno.

Anteprima Europei Under 21: i gironi

Mercoledì 21 giugno, prendono il via gli Europei di calcio Under 21. L’edizione del 2023 della rassegna continentale per nazionali giovanili si disputerà in Romania e Georgia, con finale in programma il prossimo 8 luglio alla Adjarabet Arena di Batumi.

L’Italia non vince il torneo dal 2004, ovvero 19 anni fa e si è qualificata al termine di un girone molto impegnativo e nel quale gli azzurrini hanno espresso anche un buon gioco. Girone di ferro per l’Italia Under 21, che in questi Europei è stata inserita nel gruppo D con Francia, Norvegia e Svizzera. Evitate la Spagna, che ha vinto 3 delle ultime 6 edizioni (4 finali disputate), e la Germania (3 successi e 4 finali negli ultimi 7 tornei). L’obiettivo degli azzurrini è quello di centrare una delle prime due posizioni del raggruppamento, in modo da accedere alla fase ad eliminazione diretta, che partirà dai quarti di finale.

GIRONE A: Georgia, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi.

GIRONE B: Romania, Spagna, Ucraina, Croazia.

GIRONE C: Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, Israele.

GIRONE D: Italia, Francia, Norvegia, Svizzera.

Anteprima Europei Under 21: Calendario completo

Mercoledì 21 giugno

Ore 18.00 Georgia-Portogallo

Ore 18.00 Belgio-Olanda

Ore 18.00 Ucraina-Croazia

Ore 20.45 Romania-Spagna

Giovedì 22 giugno

Ore 18.00 Repubblica Ceca-Inghilterra

Ore 18.00 Germania-Israele

Ore 18.00 Norvegia-Svizzera

Ore 20.45 Francia-Italia

Sabato 24 giugno

Ore 18.00 Georgia-Belgio

Ore 18.00 Portogallo-Olanda

Ore 18.00 Romania-Ucraina

Ore 20.45 Spagna-Croazia

Domenica 25 giugno

Ore 18.00 Repubblica Ceca-Germania

Ore 18.00 Inghilterra-Israele

Ore 18.00 Svizzera-Italia

Ore 20.45 Norvegia-Francia

Martedì 27 giugno

Ore 18.00 Olanda-Georgia

Ore 18.00 Portogallo-Belgio

Ore 20.45 Croazia-Romania

Ore 20.45 Spagna-Ucraina

Mercoledì 28 giugno

Ore 18.00 Inghilterra-Germania

Ore 18.00 Israele-Repubblica Ceca

Ore 20.45 Svizzera-Francia

Ore 20.45 Italia-Norvegia

QUARTI DI FINALE

Sabato primo luglio

Ore 18.00 Quarto di finale #1: prima Girone A – seconda Girone C

Ore 21.00 Quarto di finale #2: prima Girone C – seconda Girone A

Domenica 2 luglio

Ore 18.00 Quarto di finale #3: prima Girone B – seconda Girone D

Ore 21.00 Quarto di finale #4: prima Girone D – seconda Girone B

SEMIFINALI

Mercoledì 5 luglio

Ore 18.00 vincente quarto di finale #1 – vincente quarto di finale #2

Ore 21.00 vincente quarto di finale #3 – vincente quarto di finale #4

FINALE

Domenica 8 luglio

Ore 18.00 vincente semifinale #1 – vincente semifinale #2

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

La Rosa degli azzurrini di Nicolato

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).

Quote Antepost: dominano Spagna e Germania sulla Francia, poi l’Italia

L’Italia è la Nazionale U21 che ha collezionato più successi agli Europei, con 5 trionfi come la Spagna. Ovvio che la formazione tricolore sia dunque nel quartetto delle favorite, anche se non è la candidata numero uno. Per gli esperti di Sisal infatti, quel ruolo spetta a Spagna e Germania, a pari merito, entrambe date per vincenti @5,00. Le Furie Rosse (otto vittorie su otto nella fase di qualificazione, con 37 reti segnate e appena 5 subite) dominano anche nel Gruppo B con il primo posto a un rasoterra @1,25, staccando di netto la seconda favorita, la Croazia, @6,00.

La Germania, che va a caccia del bis dopo la vittoria del torneo nel 2021, nel Gruppo C dovrà vedersela soprattutto con l’Inghilterra, ma i tedeschi sono avanti @1,90 contro il @2,10 dei Tre Leoni. Proprio l’Inghilterra si piazza subito dopo il duetto delle favorite per il trionfo finale, a quota @6,00, insieme alla Francia, altra Nazionale che si candida a essere protagonista nel torneo.

I Blues comandano il Gruppo D con la vittoria @1,80, girone condiviso tra le altre con l’Italia, seconda favorita @2,50. Gli Azzurrini si piazzano sul terzo gradino del podio, @9,00, alla pari con il Portogallo, forte di elementi di valore come Goncalo Ramos, Fabio Silva e Pedro Neto, solo per citarne alcuni. I lusitani sono i favoriti del Gruppo A @2,10, con l’Olanda che insegue @2,75.

Gli Orange si prendono il ruolo di possibili outsider del torneo, con la vittoria @12,00, difficile invece il trionfo per Belgio, @20,00, e Croazia @25,00. Lontane dal successo Repubblica Ceca, Romania e Svizzera, tutte @33,00, mentre in coda si vedono Norvegia e Ucraina, @50,00. All’ultimo posto si piazzano Israele e Georgia, @100,00.

Dopo aver visto le quote Sisal, vediamo nel dettaglio anche le quote Snai qui riportate, con anche l’antepost sul Capocannoniere in cui spicca il nome di Gouiri assieme a Moukoko e Ruiz Ortega come favoriti, segue da vicino Archer.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.