Pronostici 2a giornata Europei Under 21. Vediamo il programma delle quattro partite che si giocheranno sabato 24 giugno. Si giocano i gironi A e B e si inizia con Georgia-Belgio, Portogallo-Olanda e Romania-Ucraina alle ore 18:00 mentre alle ore 20:45 c’è la sfida più interessante, Spagna-Croazia.

Italia beffata alla prima, ma cassa per noi

Debutto sfortunato per gli azzurrini di Nicolato agli Europei di calcio Under 21. Kalimuendo trova il vantaggio con uno splendido colpo di tacco, Pellegri pareggia, quindi è decisivo Barcola grazie a un errore di Udogie. Nel finale accade di tutto: Badé espulso, Cancellieri sbaglia a porta vuota, gol di Bellanova non visto da arbitro e assistenti. Noi andiamo in cassa scommettendo contro l’Italia U21, con FRANCIA 0, -0.5 (AH) @1.87.

TABELLINO

Francia-Italia Under 21 2-1 (primo tempo 1-1)

Francia Under 21 (4-3-3): Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou; Thuram (65′ Cherki), Caqueret, Koné (85′ Simakan); Barcola (65′ Olise), Kalimuendo (79′ Wahi), Gouiri (79′ Adli). Ct. Ripoll

Italia Under 21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola (76′ Cancellieri), Scalvini; Bellanova, Ricci (88′ Colombo), Rovella (76′ Miretti), Tonali, Udogie (88′ Parisi); Pellegri, Cambiaghi (46′ Gnonto). Ct. Nicolato

Arbitro: Allard Lindhout (Olanda)

Gol: 23′ Kalimuendo (F), 36′ Pellegri (I), 62′ Barcola (F)

Ammoniti: Nkounkou, Scalvini, Lovato (in panchina), Adli

Espulsi: 83′ Badé

Pronostici 2a giornata Europei Under 21: le partite di sabato 24 giugno

Georgia U21-Belgio U21. La Georgia ha esordito con la vittoria a sorpresa per 2-0 sul Portogallo, un risultato che era quotato quasi @10 volte la posta, e ora comanda il Gruppo A. Anche per la sfida col Belgio i georgiani sono chiamati all’impresa visto che sono quotati @5.50 per la vittoria contro @1.55 del Belgio che invece all’esordio non è andato oltre lo 0-0 contro l’Olanda.

Portogallo U21-Olanda U21. E’ già una sfida da vincere per queste due nazionali, soprattutto per i giovani lusitani che come abbiamo detto hanno perso contro la Georgia, nonostante un predominio col 64% di possesso palla e 17 tiri contro i 4 georgiani, 2 in porta che però sono bastati per il doppio vantaggio nel primo tempo. 4 vittorie del Portogallo, 2 pareggi e 2 vittorie olandesi nei precedenti tra queste due nazionali Under 21.

Romania U21-Ucraina U21. Passiamo al gruppo B con la Romania che proverà a riprendersi dallo 0-3 contro la Spagna mentre l’Ucraina ha superato per 2-0 la Croazia e proverà a continuare a punteggio pieno. 1 vittoria a testa nei 2 precedenti, ed in entrambi i casi è stato Gol NO.

Spagna U21-Croazia U21. Gli spagnoli sono i favoriti per la vittoria finale della competizione e hanno subito ribadito la loro qualità col 3-0 sulla Romania con i gol di Baena, Mirandes e Gomez. La Croazia ha mostrato tutti i propri limiti nello 0-2 contro l’Ucraina anche se i croati hanno avuto diverse occasioni, con 22 tiri a 10, ma non sono riusciti a concretizzare. Sarà dura farlo contro la Spagna che è favorita @1.40. Le due nazionali Under 21 si sono affrontate ai quarti di finale degli europei 2021 e in quel caso, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, gli spagnoli vinsero ai supplementari (doppietta di Paulo).

Pronostici 2a giornata Europei Under 21: Programma e quote

Sabato 24 giugno

Georgia-Belgio (Ore 18.00)

Portogallo-Olanda (Ore 18.00)

Romania-Ucraina (Ore 18.00)

Spagna-Croazia (Ore 18.00)

Comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per la sfida di sabato sera.

