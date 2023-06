Pronostico Spagna-Croazia 24 giugno 2023. Sabato si torna in campo per la 2a giornata di questa sfida valida per la 2a giornata Gruppo B della fase a gironi degli Europei Under 21 2023.

Pronostico Spagna-Croazia 24 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

Gli spagnoli sono i favoriti per la vittoria finale della competizione e hanno subito ribadito la loro qualità col 3-0 sulla Romania con i gol di Baena, Mirandes e Gomez.

La Croazia ha mostrato tutti i propri limiti nello 0-2 contro l’Ucraina anche se i croati hanno avuto diverse occasioni, con 22 tiri a 10, ma non sono riusciti a concretizzare. Sarà dura farlo contro la Spagna che è favorita @1.40.

Le due nazionali Under 21 si sono affrontate ai quarti di finale degli europei 2021 e in quel caso, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, gli spagnoli vinsero ai supplementari (doppietta di Paulo).

Pronostico Spagna-Croazia 24 giugno 2023: probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Tenas; L Martinez, Paredes, Pacheco, Miranda; Bianco, Alex Baena, Rodri; Sancet, Sergio Gomez, Abel Ruiz.

Croazia (4-3-1-2): Kotarski; Sigur, Franjic, Perkovic, Colina; Bulat, Prsir, Kacavenda; Baturina; Frigan, Beljo.

Comparazione quote e scommesse Spagna U21-Croazia U21

Comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita valida per la 2a giornata della fase a gironi degli europei di calcio Under 21.

Spagna superiore e favorita per la vittoria con quota in calo, ma troppo bassa per quanto riguarda 1X2. Prendiamo anche qui (come abbiamo fatto per la Francia) l’Asian Handicap che trovate su Bet365: SPAGNA -1 (AH) @1.68. Andremo in cassa con vittoria con 2+ gol di margine della Spagna (1 solo gol di scarto ci darà il rimborso).

In alternativa si possono giocare in combo le vittorie delle due favorite, con la DOPPIA SPAGNA+FRANCIA @2.17 per un bel raddoppio abbondante e di valore.

