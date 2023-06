Pronostico Svizzera-Italia 25 giugno 2023. Continuano gli europei di calcio Under 21 e dopo la beffa e le recriminazioni all’esordio contro la Francia, gli azzurrini di Nicolato sono favoriti per la vittoria contro la Svizzera.

Pronostico Svizzera-Italia 25 giugno 2023: lo stato di forma delle squadre

Tante recriminazioni per gli azzurriuni di Nicolato dopo il primo match contro la Francia di giovedì sera, ma ora Sandro Tonali e compagni devono già pensare al prossimo impegno di domenica alle ore 18.00, sempre allo stadio di Cluj, con l’Italia U21 che sfiderà la Svizzera U21, vittoriosa in rimonta contro la Norvegia.

L’Italia, secondo gli esperti Sisal, parte favorita @2,00 contro il @3,90 dei rossocrociati con il pareggio offerto @3,40. Data l’importanza della partita, che si rivela già fondamentale per il passaggio del turno, i betting analyst prevedono un approccio più cauto al match da parte delle due squadre: ecco quindi che l’Under @1,73, è in vantaggio sull’Over @1,91, mentre c’è equilibrio nella giocata Goal/No Goal, rispettivamente @1,81 e @1,84. T

Tra i risultati esatti, in quota guida l’1-1 @7, seguito dallo 0-1 a favore dell’Italia @7,50, e dall’1-2 e dallo 0-2, entrambi @9,50. Pietro Pellegri è uno degli intoccabili di mister Nicolato che non ha mai fatto mancare la fiducia al bomber del Torino anche nei momenti difficili: dopo il gol alla Francia, il numero 11 azzurro vuole ripetersi e vederlo primo marcatore contro la Svizzera è in quota @5,75. Cerca il primo gol agli Europei U21 anche Wilfried Gnonto, ipotesi che si gioca @3,50.

La difesa azzurra, dal canto suo, dovrà fare attenzione ai due esterni svizzeri che hanno ribaltato la Norvegia all’esordio: Dan Ndoye e Kastriot Imeri, per entrambi il gol è offerto @4,50.

Nonostante l’assenza del VAR, ne sanno qualcosa Tonali e compagni, bisognerà fare molta attenzione agli interventi in area visto che un calcio di rigore è dato @3,00. In ogni caso il problema VAR non dovrebbe ripresentarsi, almeno dai quarti di finale, visto che la FIFA ha deciso di introdurre il VAR dopo il disastro tra Francia ed Italia.

Pronostico Svizzera-Italia 25 giugno 2023: probabili formazioni

SVIZZERA UNDER 21 (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jashari, Ndoye; Rieder, Stojilković. Ct: Rahmen.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi. Ct. Nicolato

ARBITRO: Mohammed Al-Hakim (Svezia)

Comparazione quote e scommesse

Comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita valida per la 2a giornata della fase a gironi degli europei di calcio Under 21.

All’esordio siamo andati in cassa giocando contro gli azzurrini (FRANCIA -0.25 AH @1.87) che però avrebbero meritato di più, e senza gli errori arbitrali avrebbero portato a casa qualcosa. Gli svizzeri hanno esordito bene e sono una squadra ostica, ma andiamo con VITTORIA ITALIA U21 @2.00 per un bel raddoppio.

