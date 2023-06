Pronostico Norvegia-Francia 25 giugno 2023. Prendiamo in analisi anche l’altra partita del Gruppo D, quello dell’Italia. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 25 giugno.

Pronostico Norvegia-Francia 25 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

La Francia ha portato a casa i tre puntyi all’esordio contro gli azzurrini, senza meritarli tutti visti i gravi errori arbitrali. Ora Kalulu e compagni sfidano gli scandinavi e partono inevitabilmente favoriti in questo appuntamento.

La Norvegia infatti ha deluso all’esordio perdendo 0-2 contro la Svizzera per una nazionale Under 21 che, contando anche le amichevoli di preparazione precedenti all’europeo, non vince da 5 partite (3 sconfitte e 2 pareggi).

Pronostico Norvegia-Francia 25 giugno 2023: probabili formazioni

Norvegia (4-4-2): Klaesson; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Wolfe; Christensen, Hove, Evjen, Kitolano; Botheim, Nusa

Francia (4-3-3): Meslier; Diakité, Badé, Kalulu, Nkounkou; K. Thuram, Caqueret, Le Fee; Cherki, Gouiri, Olise

Comparazione quote e scommesse Novergia U21-Francia U21

La comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida.

Situazione in equilibrio tra le due nazionali, con 1 vittoria a testa e 1 pareggio. Nella sfida più recente, un amichevole del 2022, è finita 1-1. Diamo ancora fiducia ai transalpini che hanno maggior qualità e li consigliamo vincenti con asian handicap: FRANCIA -1 (AH) @1.78. Andremo in cassa con vittoria con 2+ gol di margine finale della Francia mentre una vittoria di misura, con 1 sola rete di scarto, ci darebbe il rimborso (pagheremo in caso di pareggio o sconfitta dei francesi).

In alternativa si possono giocare in combo le vittorie delle due favorite, con la DOPPIA SPAGNA+FRANCIA @2.17 per un bel raddoppio abbondante e di valore.

