Pronostici 3a giornata Europei Under 21. Il 27 e il 28 giugno si giocano le sfide valide per la 3° ed ultima giornata della fase a gironi. In campo l’Italia che ha sofferto ma battuto la Svizzera. Ora serve una vittoria contro la Norvegia che gli uomini di Nicolato affronteranno mercoledì.

Risultati Italia-Svizzera

L’Italia soffre ma vince, e noi andiamo in cassa, come andiamo in cassa con l’Under del Portogallo e con le vittorie in doppia delle favorite Francia e Spagna, una buona 2° giornata quindi con i nostri consigli per le scommesse.

Tornando agli azzurrini, i ragazzi di Nicolato partono subito benissimo passando in vantaggio dopo soli 6 minuti con Pirola e raddoppiando all’11’ con Gnonto. Poi nei minuti finali della prima frazione è Parisi a firmare il tris che sembra chiudere la partita. L’avvio di ripresa è però da incubo, con gli elvetici che in sei minuti riaprono la sfida prima con Imeri (47’) e poi con Amdouni (52’). Vittoria importante per gli uomini di Nicolato che vincendo contro la Norvegia saranno certi della qualificazione ai quarti.

Il tabellino di Svizzera-Italia 2-3

SVIZZERA (4-1-4-1): Saipi 6; Blum 5 (1′ st Males 6), Stergiou 5,5, Burch 6 (41′ st Vouilloz sv), Omeragic 5,5; Sohm 6; Imeri 6,5 (41′ st Von Moos sv), Rieder 6, Jashari 6, Ndoye 6 (45’+2′ st Stojilkovic sv); Amdouni 6,5.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi 6,5; Okoli 5,5, Pirola 6,5 (27′ st Lovato 6), Scalvini 6,5; Bellanova 7,5, Tonali 7,5, Rovella 6,5 (26′ st Ricci 6), Bove 6, Parisi 6,5; Pellegri 6 (1′ st Cancellieri 5,5 e 45’+2′ st Cambiaghi sv), Gnonto 7 (26′ st Colombo 6).

Arbitro: Al-Hakim

Marcatori: 6′ Pirola (I), 11′ Gnonto (I), 45’+4′ Parisi (I), 2′ st Imeri (S), 6′ st Amdouni (S)

Ammoniti: Pellegri (I), Sohm (S), Blum (S)

Statistiche Italia U21 post match

Vediamo anche un pò di statistiche dopo il match, che potranno esserci utili anche per la prossima partita.

-L’Italia è rimasta imbattuta in 14 dei 15 confronti Under 21 (7V, 7N, comprese amichevoli) disputati contro la Svizzera.

-L’Italia Under 21 ha vinto in tre delle ultime quattro partite giocate in tutte le competizioni (1P), segnando sempre almeno due gol in ognuna di queste tre vittorie.

-Sandro Tonali ha fornito 6 assist vincenti nelle sue ultime 6 gare giocate con la maglia della Nazionale Under 21 (2 su 2 in questi Europei), cinque dei quali su palla inattiva.

-Wilfried Gnonto (novembre 2003) è il giocatore più giovane ad aver finora trovato il gol in questi Europei Under 21.

-Era dal 9 marzo 1994 (quarti di finale contro la Cecoslovacchia, Vieri e Panucci) che l’Italia Under 21 non segnava due reti nel primo quarto d’ora di gioco di un match della fase finale dell’Europeo.

-L’Italia Under 21 ha subito gol in otto delle ultime nove partite disputate (incluse amichevoli).

-Da quando esiste la fase a gironi negli Europei (2000), questa è la prima volta che l’Italia Under 21 subisce almeno due gol in entrambe le prime due partite giocate.

Pronostici 3a giornata Europei Under 21: le partite di martedì

Martedì 27 giugno alle ore 18:00 dalla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi si inizia con Olanda U21-Georgia U21. Il fattore campo sta spingendo i georgiani che sono al comando di un girone di ferro, il Gruppo A con Belgio, Portogallo e appunto Olanda. La Georgia è riuscita ad uscire imbattuta dalle prime 2 sfide, col 2-0 d’esordio sul Portogallo e il 2-2 contro il Belgio. Orange chiamati a vincere a tutti i costi, lo sanno anche gli analisti che propongono l’Olanda vincente sotto @1.70 con quota in calo.

Alla stessa ora si gioca anche un delicato Portogallo U21-Belgio U21. I portoghesi sono ultimi con 1 solo punto, quello guadagnato lo scorso turno nel 1-1 con l’Olanda. La vittoria potrebbe non bastare mentre il Belgio con 2 pareggi è in una situazione migliore, ma non ideale anche in questo caso. Nell’unico precedente del 2007 queste due nazionali giovanili si sono affrontare in un europeo, chiudendo sullo 0-0. Un altra partita a basso punteggio si gioca con quota di valore oltre la pari, quasi @2.10 e in salita.

Passiamo alle ore 20:45 e al Gruppo B con Croazia U21-Romania U21. Parliamo dei due fanalini di coda del girone, che hanno perso le prime 2 partite senza segnare nemmeno una rete. Si tratta di una sfida per la gloria visto che entrambe sono già eliminate. La Romania cercherà di vincere almeno l’ultima partita davanti al pubblico di casa a Bucarest, ma le quote favoriscono la Croazia @2.25.

Spagna U21-Ucraina U21. Scontro al vertice per il primo posto nel girone. Al momento è avanti la Spagna che nelle prime 2 vittorie ha segnato 4 reti, una in più degli ucraini (entrambe non hanno ancora concesso una singola rete agli avversari). Gli spagnoli hanno dimostrato di essere una delle migliori nazionali e sono favoriti @1.70 per un altro successo.

Pronostici 3a giornata Europei Under 21: le partite di mercoledì

Passiamo alle partite del 28 giugno; si inizia alle ore 18:00 con Inghilterra U21-Germania U21, sfida molto interessante, soprattutto per la Germania chiamata a vincere, ma non potrebbe bastare visto che i tedeschi hanno deluso incassando 1 solo punto nelle prime 2 giornate, l’1-1 all’esordio contro Israele, ma l’1-2 contro la Repubblica Ceca rischia di inguaiare e interrompere il cammino della Germania (campione in carica agli europei a livello Under 21) che ora sfida la miglior squadra del girone, l’Inghilterra al comando, a punteggio pieno e con 4 gol segnati ma nessuno subito. 2 vittorie a testa e 1 pareggio negli ultimi 5 confronti diretti tra queste due nazionali e grande equilibrio anche nelle quote di questa sfida, con la Germania @2.50 di poco favorita e costretta a vincere, sull’Inghilterra vicina @2.60 (pareggio @3.60).

Sempre per il girone C si gioca Israele U21-Repubblica Ceca U21. Ai cechi potrebbe bastare anche un pareggio contro Israele all’ultimo posto con 1 punto, anche se strappato alla Germania, quindi è un impegno da non sottovalutare per la Repubblica Ceca

Passiamo alle partite delle ore 20:45, quelle che ci interessano più da vicino col finale del Girone D. Alla Cluj Arena c’è Italia U21-Norvegia U21. Gli azzurrini vincendo avrebbero ottime chance di staccare il pass per la fase a eliminazione diretta. Esistono però un paio di ipotesi nelle quali la vittoria degli azzurri (con qualsiasi risultato) potrebbe risultare inutile. L’ipotesi da prendere in considerazione è quella che vede Italia, Francia e Svizzera chiudere il girone a 6 punti e quindi che in Svizzera U21-Francia U21 vincano gli svizzeri. In quel caso, per determinare le due squadre qualificate, si terrebbe in considerazione la classifica avulsa con questi criteri: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti e gol negli scontri diretti. In questo momento la differenza reti dice: Francia +1 (2-1), Italia 0 (4-4) e Svizzera -1 (2-3).

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per la partita degli azzurrini che sono favoriti.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.