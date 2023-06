Pronostico Georgia U21-Israele U21 1 luglio 2023, sabato iniziano i quarti di finale degli Europei di Calcio Under 21. Iniziamo con i padroni di casa della Georgia che sono passati a sorpresa in un girone con Olanda e Belgio, e che sfidano un altra sorpresa, Israele.

Pronostico Georgia U21-Israele U21 1 luglio 2023: lo stato di forma delle nazionali

Il tabellone dei quarti del torneo si è completato: la Georgia, dopo essersi classificata a sorpresa prima nel Gruppo A (dove sono stati eliminati Belgio e Olanda), affronterà Israele (vincente 1-0 con la Repubblica Ceca), seconda nel Gruppo C a discapito della più quotata Germania (sconfitta dagli inglesi 2-0 e ultima a un punto).

I georgiani sentono l’aria di casa e in 3 partite della fase a gironi hanno segnato 5 reti. Le due nazionali si sono sfidate in un amichevole lo scorso anno, con vittoria per 2-1 di Israele.

Pronostico Georgia U21-Israele U21 1 luglio 2023: probabili formazioni

Georgia (4-1-4-1): Mamardashvili; Sazonov, Gelashvili, Kalandadze, Gocholelshvili; Lominadze; Mekvabishvili, Davitashvili, Tsitaishvili, Azarov; Gagua.

Israele (3-5-2): Peretz; Lemkin, Gandelman, Cohen; Jaber, Kartsev, Gloukh, Azulay, Revivo; Gurno, Turgeman.

Le scommesse su Georgia-Israele, Europei Under 21

Comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida degli europei di calcio Under 21. A seguire i nostri consigli per le scommesse.

Occasione importante per la Georgia che giocherà anche nello stadio della loro capitale, il Mikheil Meskhi di Tsiblisi, e che secondo noi passerà. La vittoria nei 90 minuti si gioca @2.30, rischiamo meno con PASSAGGIO DEL TURNO GEORGIA @1.71.

Europei Under 21: Comparazione quote antepost

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria finale degli europei Under 21. Abbiamo proprio un trio al comando a staccare tutti gli altri, con l’Inghilterra generalmente di poco avanti sulla Spagna, ma occhio anche alla Francia, perfetta con 9 punti su 9 nel girone degli azzurrini. Più staccato il Portogallo @7.50 poi si passa alla sorprendente Georgia @12 che gioca in casa e che ha passato un girone di ferro.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.