Pronostico Spagna U21-Svizzera U21 1 luglio 2023. Sabato si gioca anche il secondo dei quarti di finale degli europei di calcio Under 21, con la favorita Spagna che sfida la Svizzera che ci ha eliminato dal girone, nonostante l’1-4 finale che ha subito alla 3a giornata contro la Francia.

Pronostico Spagna U21-Svizzera U21 1 luglio 2023: lo stato di forma delle nazionali

La Spagna dopo le prime 2 vittorie ha pareggiato 2-2 contro l’Ucraina, concedendo anche le prime 2 reti nella competizione, per una difesa che fino a quel momento era stata perfetta.

La Svizzera ha perso 1-4 contro la Francia dopo il 2-3 contro l’Italia, ma grazie al 2-1 dell’esordio contro la Norvegia, e grazie alla classifica avulsa, è passata.

Pronostico Spagna U21-Svizzera U21 1 luglio 2023: probabili formazioni

Spagna (4-2-3-1): Tenas; Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Baena; Rodri, Sancet, Gomez; Ruiz.

Svizzera (4-2-3-1): Salpi; Blum, Stergiou, Amenda, Vouilloz; Jashari, Rieder; Males, Imeri, Ndoye; Amdouni.

Le scommesse su Spagna-Svizzera, Europei Under 21

Comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida degli europei di calcio Under 21. A seguire i nostri consigli per le scommesse.

Nelle partite degli svizzeri non mancano mai reti e spettacolo, e le abbiamo viste anche nel precedente dello scorso marzo, un amichevole vinta 3-2 dalla Spagna. Potremmo vedere un altro OVER 2,5 @1.70 anche se la quota è proprio al limite.

Europei Under 21: Comparazione quote antepost

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria finale degli europei Under 21. Abbiamo proprio un trio al comando a staccare tutti gli altri, con l’Inghilterra generalmente di poco avanti sulla Spagna, ma occhio anche alla Francia, perfetta con 9 punti su 9 nel girone degli azzurrini. Più staccato il Portogallo @7.50 poi si passa alla sorprendente Georgia @12 che gioca in casa e che ha passato un girone di ferro.

