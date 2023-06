Pronostico Inghilterra U21-Portogallo U21 2 luglio 2023. Il big match dei quarti di finale degli europei di calcio Under 21 è senza dubbio la sfida che andrà in scena domenica alle ore 18:00 dallo Stadion Ramaz Shengelia di Kutaisi.

Pronostico Inghilterra U21-Portogallo U21 2 luglio 2023: lo stato di forma delle nazionali

Inghilterra-Portogallo ai quarti è certamente la sfida più interessante con gli inglesi comunque favoriti con quota sotto @2 mentre i portoghesi si arrivano a prendere @3.85 (pareggio @3.60). Gli inglesi hanno vinto le prime 3 partite della fase a gironi, tutte col risultato di 2-0, compresa l’ultima contro una Germania che cercava di vincere per passare, e che invece viene subito eliminata dalla competizione che aveva vinto due anni fa.

Il Portogallo dopo un inizio da incubo con la sconfitta con la Georgia, ha cambiato passo, prima pareggiando 1-1 con l’Olanda, poi battendo 2-1 il Belgio in una partita da dentro e fuori che ha premiato i lusitani che inoltre hanno battuto gli inglesi negli ultimi 2 precedenti, giocati agli Europei del 2021 e del 2015, quindi occhio a dare per sconfitto il Portogallo.

Pronostico Inghilterra U21-Portogallo U21 2 luglio 2023: probabili formazioni

Inghilterra (4-4-2): Trafford; Johnson, Creswell, Brantwhite, Tommaso; Elliot, Skipp, Ramsey, Palmero; Arciere, Madueke.

Portogallo (4-1-2-3): Biai; Ze Carlos, Penetra, Amaro, Tavares; Dantas; Neves, Costa; Conceicao, Silva, Neto.

Le scommesse su Inghilterra-Portogallo, Europei Under 21

Comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida degli europei di calcio Under 21. A seguire i nostri consigli per le scommesse.

Consigliamo UNDER 2.5 @1.95 sempre uscito negli ultimi 2 precedenti sopra discussi e in 7 degli ultimi 8 scontri diretti tra queste due nazionali giovanili. La posta in palio è alta, la tensione idem e fare gol a queste due difese non è facile, nonostante il potenziale dei rispettivi attacchi. La quota poco sotto la pari inoltre è di valore.

Europei Under 21: Comparazione quote antepost

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria finale degli europei Under 21. Abbiamo proprio un trio al comando a staccare tutti gli altri, con l’Inghilterra generalmente di poco avanti sulla Spagna, ma occhio anche alla Francia, perfetta con 9 punti su 9 nel girone degli azzurrini. Più staccato il Portogallo @7.50 poi si passa alla sorprendente Georgia @12 che gioca in casa e che ha passato un girone di ferro.

