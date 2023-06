Pronostico Francia U21-Ucraina U21 2 luglio 2023. Domenica sera si completa il quadro dei quarti di finale degli Europei di Calcio Under 21 con i francesi favoriti sugli ucraini che non sono comunque da sottovalutare.

Pronostico Francia U21-Ucraina U21 2 luglio 2023: lo stato di forma delle nazionali

La Francia ha chiuso il girone in modo perfetto, con 3 vittorie su 3; dopo il fortunoso successo sull’Italia i transalpini hanno battuto 1-0 la Norvegia e poi hanno travolto 4-1 la Svizzera.

Attenzione a sottovalutare l’Ucraina ancora imbattuta dopo il 2-0 sulla Croazia e l’1-0 sulla Romania seguiti dal buon pareggio per 2-2 contro i favoriti spagnoli. Nell’ultimo confronto diretto dello scorso anno è finita 3-3, dopo il netto 5-0 francese dell’anno prima, sempre in ambito europeo.

Pronostico Francia U21-Ucraina U21 2 luglio 2023: probabili formazioni

Francia (4-4-1-1): Chevalier; Diakitè, Simakan, Lukeba, Larouci; Olise, Chotard, Caqueret, Adli; Le Fee, Kalimuendo-Muinga.

Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Sych, Talovierov, Batahov, Vivcharenko; Bondarenko, Brazhko; Kashcuck, Kryskiv, Sudakov; Sikan.

Le scommesse su Francia-Ucraina, Europei Under 21

Comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida degli europei di calcio Under 21. A seguire i nostri consigli per le scommesse.

Come già detto vediamo una Francia superiore, ma non sottovalutiamo gli ucraini e pensiamo che una rete potranno segnarla anche alla Francia che però rimane favorita. Consigliamo GOL SI @1.80 per entrambe le squadre a segno.

Europei Under 21: Comparazione quote antepost

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria finale degli europei Under 21. Abbiamo proprio un trio al comando a staccare tutti gli altri, con l’Inghilterra generalmente di poco avanti sulla Spagna, ma occhio anche alla Francia, perfetta con 9 punti su 9 nel girone degli azzurrini. Più staccato il Portogallo @7.50 poi si passa alla sorprendente Georgia @12 che gioca in casa e che ha passato un girone di ferro.

