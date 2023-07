Pronostico Israele-Inghilterra 5 luglio 2023. Mercoledì scendono in campo Israele U21-Inghilterra U21 per la prima semifinale degli europei di calcio Under 21. Israeliani sorprendenti, ma l’Inghilterra è la favorita assoluta per la vittoria finale.

Pronostico Israele-Inghilterra 5 luglio 2023: lo stato di forma delle nazionali

La prima semifinale degli Europei Under 21 vedrà di fronte mercoledì 5 luglio presso l’Adjarabet Arena di Batumi Israele-Inghilterra. Appuntamento alle ore 18:00 con diretta TV su Rai Sport e streaming live tramite la piattaforma di Rai Play.

Le due selezioni provengono dallo stesso girone eliminatorio, ovvero il gruppo C, quello vinto dagli inglesi a punteggio pieno con 3 successi su 3, quindi abbiamo un precedente recente su cui basarci. Israele ha chiuso al secondo posto con 4 punti: nello scontro diretto tra le due selezioni, vittoria per 2-0 dei britannici grazie alle reti di Gordon e Smith Rowe.

Si è trattato del 3° incrocio storico tra queste due nazionali a livello di Under 21: agli Europei del 2013 vittoria di Israele per 1-0, mentre nel 2011 l’altro precedente in amichevole si è concluso con un netto 4-1 in favore dell’Inghilterra. Per Israele, questa semifinale rappresenta il secondo grande traguardo raggiunto in pochi giorni dopo la semifinale dei Mondiali Under 20. L’Inghilterra, invece, torna in finale dopo quella persa nel 2009 contro la Germania, mentre il successo manca dal 1984.

Pronostico Israele-Inghilterra 5 luglio 2023: probabili formazioni

ISRAELE (4-4-2): Zarfati; Jaber, Lemkin, Cohen, Revivo; Khalaili, Azoulay, Gandelman, Gloukh; Tugerman, Gorno. CT. Luzon

INGHILTERRA (4-4-2): Trafford; Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons; Madueke, Gomes, Jones, Ramsey; Gibb-White, Gordon. CT. Carsley

Comparazione quote e scommesse sugli europei Under 21 di calcio

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa semifinale degli europei di calcio Under 21.

Segnare agli inglesi è davvero complicato (anzi sembra impossibile visto che nelle prime 4 partite di questo europeo non hanno subito nemmeno una rete) ma dall’altra parte, a livello offensivo, non pensiamo nemmeno ad una goleada della nazionale di sua maestà contro Israele che starà attento a difendersi al meglio, e con una posta in palio davvero alta visto che si gioca per la finalissima. La nostra scelta va anche questa volta (come per la semifinale degli inglesi a quota @1.95) su poche reti, con UNDER 2.5 @1.88, come abbiamo visto anche nella sfida del girone finita con 2 sole reti complessive.

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Ami gli Sport USA? Segui tutti i canali di BETTING MANIAC per essere sempre aggiornato e per le migliori analisi e consigli per le scommesse.

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale FREE)

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale VIP, contattaci per info sui servizi e su come accedere)

SITO BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.