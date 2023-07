Pronostico Spagna-Ucraina 5 luglio 2023. Vediamo analisi, quote e consigli per le scommesse sulla seconda semifinale degli Europei di Calcio Under 21 in campo mercoledì sera da Bucarest.

Pronostico Spagna-Ucraina 5 luglio 2023: lo stato di forma delle nazionali

Spagna e Ucraina si ritrovano di fronte a pochi giorni di distanza dal match del terzo turno del gruppo B terminato con il punteggio di 2-2 (gli ucraini due volte in vantaggio con Vyunnyk e Sudakov, sono stati raggiunti prima dall’autorete di Zheliko e da Ruiz al 90’). Anche qui abbiamo quindi il precedente recente della fase a gironi che potrà darci qualche spunto in più per le scommesse.

Entrambe le nazionali hanno chiuso il raggruppamento a quota 7 punti, ma gli iberici si sono classificati primi per via della classifica avulsa. Prima del match del 27 giugno scorso, queste nazionali si erano incontrate altre 3 volte a livello di Under 21 e non ci sono vittorie per l’Ucraina. In totale si contano 2 vittorie della Spagna e 2 pareggi.

Pronostico Spagna-Ucraina 5 luglio 2023: probabili formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Victor Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Baena; Rodri, Sancet, Sergio Gomez; Abel Ruiz. CT. Santi Denia.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Sych, Batahov, Talovierov, Vivcharenko; Brazhko, Bondarenko; Kashchuk, Sudakov, Mudryk; Kryskiv. CT. Rotan

Comparazione quote e Scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa semifinale degli europei di calcio Under 21.

Contro la Francia ci aspettavamo un Ucraina da non sottovalutare, lo avevamo scritto a chiare lettere, e avevamo consigliato il Gol/Gol contro la Francia, anche se mai ci saremmo aspettati il passaggio del turno in semifinale degli ucraini che tornano a sfidare la favorita Spagna dopo il 2-2 nella fase a gironi; e torniamo ancora su entrambe le squadre a segno col GOL SI @1.80.

