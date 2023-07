Pronostico Inghilterra-Spagna Finale Europei Under 21. Nessuna sorpresa, la finale che si giocherà sabato 8 luglio a Batumi vede di fronte le favorite e le migliori nazionali di questa edizione degli Europei Under 21. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questa sfida con ultime dai campi, probabili formazioni, migliori quote e anche un consiglio per le scommesse come free pick.

Pronostico Inghilterra-Spagna Finale Europei Under 21: lo stato di forma delle nazionali

Dopo il 2-0 ottenuto nel girone eliminatorio con lo stesso avversario, l’Inghilterra parte forte contro Israele anche in semifinale con un netto 3-0 con la rete di Morgan Gibbs-White (che aveva sbagliato un rigore dopo 13 minuti) sul finale del primo tempo. Il raddoppio arriva nella ripresa al 63’ con rete di Cole Palmer. Al 90’, infine, il 3-0 di Archer che ci nega la cassa dell’Under 2.5 che avevamo proposto come free pick.

Nessuna sorpresa nemmeno nell’altra semifinale, quella che ha visto la Spagna strapazzare l’Ucraina con un netto 5-1, nonostante a passare in vantaggio sia stata l’Ucraina con la rete di Artem Bondarenko. Passano solo 4 minuti e la formazione iberica pareggia grazie ad Abel Ruiz, una rete che ci manda in cassa subito col più facile dei GOL SI. Ancora 10 minuti e la Spagna sigla il sorpasso con il 2-1 di Oihan Sancet. Nella gli iberici dilagano con le reti di Antonio Blanco, Aimar Oroz e Sergio Gomez.

Pronostico Inghilterra-Spagna Finale Europei Under 21: probabili formazioni

Il CT dell’Inghilterra dovrebbe confermare il classico 4-4-2 con Gordon, a secco in semifinale, che punta a tornare in gol affiancato da Smith Rowe. A centrocampo, tanta qualità con Gibbs-White e Palmer, mentre in difesa la coppia centrale davanti a Trafford, dovrebbe essere costituita da Thomas e Colwill.

La Spagna risponde con un 4-2-3-1, con Sergio Gomez che agirà da terminale offensivo con il supporto sulla trequarti di Sancet, Rodri e Abel Ruiz. Gomez e Miranda avranno il compito di spingere sulle corsie laterali, mentre davanti alla difesa agirebbero Blanco e Alex Baena.

Inghilterra (4-4-2): Trafford; Garner, Thomas, Colwill, Harwood-Bellis; Gibbs-White, Jones, Palmer, Gomes; Gordon, Smith Rowe. CT: Carsley

Spagna (4-2-3-1): Tenas; Victòr Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Alex Baena; Sancet, Rodri, Abel Ruiz; Sergio Gomez. CT: Luzon

Comparazione quote e scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano, per la finalissima degli Europei di calcio Under 21.

Inghilterra e Spagna si giocano la finale confermando le previsioni della viglia dove erano due tra le favorite dalle quote. La selezione che prevarrà succederà alla Germania, che ha vinto l’ultima edizione superando in finale il Portogallo.

In caso di vittoria della Spagna, per le Furie Rosse si tratterebbe del 6° titolo, mentre la nazionale di Sua Maestà va a caccia del suo 3° successo nella competizione. Tra Inghilterra e Spagna, a livello di Under 21, sarà solo il 3° incrocio: entrambi i precedenti risalgono ai campionati Europei con vittoria per 2-0 dei britannici nel 2009, poi nel 2011 pareggio per 1-1. Insomma, ad oggi la selezione iberica non ha mai battuto quella della Gran Bretagna.

In questa edizioni squadre agli opposti. L’Inghilterra non ha mai concesso gol in 5 partite (segnandone 10, esattamente una media di 2.0 a partita). Al contrario la Spagna ha sempre subito una rete nelle ultime 3 partite. L’attacco però ha messo a segno 13 gol in 5 partite e i bookmakers favoriscono il Gol Si @1.75 rispetto al Gol NO offerto anche sopra la pari. Difficile questa volta fare una previsioni sulle reti, in verità anche sul risultato 1X2, quindi per questa finale andiamo a stake basso ma preferiamo di poco la SPAGNA VINCE MANIFESTAZIONE @1.95 anche se l’Inghilterra è leggermente favorita dai bookmakers @1.85.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.