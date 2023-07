Pronostico Portogallo U19-Italia U19. Il 3-2 sulla Spagna lancia in finale la nazionale Under 19 dell’Italia che nella finale degli Europei sfiderà il Portogallo, con i lusitani favoriti secondo le quote.

Pronostico Portogallo U19-Italia U19: risultati delle semifinali

La Nazionale azzurra Under 19 supera 3-2 la Spagna nella semifinale degli Europei di calcio under 19 e raggiunge il Portogallo in finale. Gli azzurrini sconfiggono gli iberici grazie alla rete al minuto 85 di Lipani. Le altre marcature italiane sono di Vignato al 52’ e Pisilli al 66’, mentre per gli spagnoli rete di Barbera al 58’ e autorete di Regonesi al 74’.

Nell’altra semifinale, il Portogallo di Milheiro si è imposta sulla Norvegia con un nettissimo 5-0. Pratica già chiusa dopo il primo tempo per i portoghesi in vantaggio per 3-0 grazie alle reti di Sà, Sequeira su rigore e di Rodrigo Riberiro che poi nella ripresa ha realizzato la sua personale doppietta prima del definitivo 5-0 di Borges. L’allenatore portoghese ha avuto anche l’opportunità di far riposare, durante il match, qualcuno dei big in vista della finale contro l’Italia.

Pronostico Portogallo U19-Italia U19: quote e scommesse

C’è un precedente recente tra le due nazionali, e purtroppo non sorride agli azzurrini che nella sfida del girone A si sono arresi per 1-5 contro i lusitani che hanno poi vinto il girone chiudendo a punteggio pieno con 9 punti (9 gol segnati e solo 2 concessi). Un Italia che dopo la vittoria all’esordio contro Malta e la sconfitta col Portogallo, non era andata oltre l’1-1 anche contro la Polonia.

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa finale degli europei di calcio Under 19:

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.