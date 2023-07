Pronostici Mondiali Calcio Femminile 2023. Il 20 luglio inizia il mondiale femminile ma l’Italia non sarà in campo prima del 24 luglio, con l’esordio delle azzurre contro l’Argentina. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su questo evento dell’estate dove i bookmakers puntano sulle statunitensi come favorite nelle quote antepost per la vittoria finale.

Pronostici Mondiali Calcio Femminile 2023: si inizia il 20 luglio

Dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e in Nuova Zelanda si svolgeranno i Mondiali 2023 di calcio femminile. La Nazionale italiana di Milena Bertolini è stata inserita nel Gruppo G con Svezia, Sudafrica e Argentina.

Otto gironi da quattro squadre e le migliori due selezioni di ciascuno raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta della competizione. L’Italia nel 2019, in Francia, seppe spingersi fino ai quarti di finale e replicare quel traguardo non sarà assolutamente facile.

Le americane, che sono le bi-campionesse in carica, piazzano anche due giocatrici in testa alle lavagne per il capocannoniere. Ecco la top-10 tra le bomber (nel 2019 fu l’americana Megan Rapinoe) e a seguire l’albo d’oro dei mondiali di calcio femminili.

QUOTE CAPOCANNONIERE

Alex Morgan (USA) @6

Sophia Smith (USA) @7.50

Rachel Daly (England) @10

Esther Gonzalez (Spain) @10

Jennifer Hermoso (Spain) @12

Samantha Kerr (Australia) @12

Alexandra Popp (Germany) @14

Alexia Putellas (Spain) @14

Alba Redondo (Spain) @15

Eugenie Le Sommer (France) @15

ALBO D’ORO MONDIALI CALCIO FEMMINILE

2019 – United States (2-0 vs Netherlands)

2015 – United States (5-2 vs Japan 2)

2011 – Japan (3-2 vs United States)

2007 – Germany (2-0 v Brazil)

2003 – Germany (2-1 vs Sweden 1)

ALBO D’ORO CAPOCANNONIERE

2019 – Megan Rapinoe (6) – United States

2015 – Célia Šašić (6) – Germany

2011 – Homare Sawa (5) – Japan

2007 – Marta (7) – Brazil

2003 – Birgit Prinz (7) – Germany

Pronostici Mondiali Calcio Femminile 2023: il programma delle azzurre, esordio con l’Argentina

L’esordio delle nostre portacolori sarà lunedì 24 luglio ad Auckland contro la formazione argentina. L’obiettivo sarà quello di imporsi per mettere fieno in cascina. Sabato 29 luglio, le ragazze nostrane affronteranno la compagine sudafricana a Wellington e il target sarà il medesimo. A chiusura della prima fase, il 2 agosto, la super sfida contro la Svezia, sempre a Wellington.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, la Rai ha acquisito i diritti di trasmissione di 15 partite della manifestazione iridata, comprese tutte le gare della Nazionale italiana, che sarà trasmessa su Rai 1 HD, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

Lunedì 24 luglio

08:00 Italia-Argentina all’Eden Park, Auckland – Diretta tv su Rai 1 HD.

Sabato 29 luglio

09:30 Svezia-Italia (9:30) al Regional Stadium, Wellington – Diretta tv su Rai 1 HD.

Mercoledì 2 agosto

09:00 Sudafrica-Italia al Regional Stadium, Wellington – Diretta tv su Rai 1 HD.

Quote Antepost: dominano gli Stati Uniti

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale di questa manifestazione, con gli Stati Uniti grandi favoriti per la vittoria finale @3.25, sulle inglesi staccate @5.50. Molto lontane le azzurre con l’impresa dell’Italia vincente che si gioca @75.00 volte la posta. A seguire tutte le quote antepost di SNAI.

