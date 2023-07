Pronostici Mondiali Calcio Femminile 2a giornata della competizione in corso tra Nuova Zelanda e Australia. Secondo turno difficile per le azzurre sfavorite in Svezia-Italia, ma prima il big match tra Stati Uniti ed Olanda che fu la finale dei mondiali 2019, in campo mercoledì notte e su cui abbiamo dato un consiglio per le scommesse, con quota alta sopra la pari.

Statistiche e Quote Antepost: la Spagna avvicina gli Stati Uniti

Trend incredibile, ne abbiamo parlato anche ieri nel canale Telegram. In questo mondiale di calcio femminile chi sta giocando su Gol NO sta facendo tanti soldi. Dopo l’ultimo aggiornamento siamo arriva a 19 Gol NO su 20 partite. Solo un match si è chiuso con entrambe le squadre a segno finora!

Secondo gli esperti di Snai gli Stati Uniti rimangono la Nazionale favorita per la vittoria finale, offerta @3,50, ma alle loro spalle c’è da registrare lo scatto della Spagna, che si assesta @4,50 (contro il 6,50 precedente al via della competizione). A farne le spese è l’Inghilterra, che non ha brillato contro Haiti, vincendo con un solo gol di scarto: la Nazionale dei Tre Leoni vede ora il titolo a quota @7, alla pari della Germania.

Poche speranze per l’Italia, con la Nazionale guidata da Milena Bertolini quotata tra le @75 e le 130 volte la posta per la vittoria finale. Diverso il discorso qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, che con la vittoria sulle sudamericane si avvicina @1,20. In quota @5, invece, la vittoria del Gruppo G, contro @1,15 della favoritissima Svezia che incontreremo sabato nella 2a giornata.

Pronostici Mondiali Calcio Femminile 2a giornata: Big match USA-Olanda

Nella notte tra mercoledì e giovedì va in scena uno dei big match più interessanti di questa fase dei mondiali femminili, Stati Uniti-Olanda, che è anche il rematch della finale giocata nel 2019 e vinta dalle americane che sono favorite @1.73 per un altro successo sulle olandesi offerte @5.25 mentre il Pareggio, risultato comunque non da escludere, si gioca @3.55.

Le Statiunitensi hanno dominato 3-0 sul Vietnam, un risultato anche più basso di quanto poteva essere visto che gli States hanno creato e sciupato tante occasioni. L’Olanda ha dominato a sua volta e meritato la vittoria al debutto col Portogallo, anche se solo per 1-0 come risultato finale. La nostra seconda free pick di questi mondiali va proprio su questo big match, e andiamo su entrambe le squadre a segno per un GOL SI @2.20, quota alta e di valore, da provare, anche se abbiamo appena detto che questo è un mondiale da Gol No. Ci proviamo con due squadre con grande talento e potenziale offensivo.

Pronostici Mondiali Calcio Femminile 2a giornata: Svezia-Italia, alle azzurre serve l’impresa

Dopo la vittoria faticosa, arrivata in extremis con Girelli, dell’Italia sull’Argentina (vittoria che ci ha mandato anche in cassa con la prima free pick di questo mondiale di calcio femminile), le azzurre sono ora attese ad un impegno molto difficile contro la Svezia che ha una delle migliori nazionali femminili.

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano, con le svedesi nettamente favorite come atteso.

PROBABILI FORMAZIONI

SVEZIA (4-2-3-1) – Musovic; Andersson, Eriksson, Ilestedt, Bjorn; Asllani, Angeldal; Rolfo, Kaneryd, Rubensson; Blackstenius. CT: Peter Gerhardsson.

ITALIA (4-2-3-1) – Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Dragoni; Bonansea, Caruso, Beccari; Giacinti. CT: Bertolini.

Al momento su questa partita non abbiamo trovato quote interessanti per le scommesse, quindi vi diamo appuntamento su Telegram, se nei prossimi giorni usciranno notizie e quote convincenti sulla partita delle azzurre, ve lo segnalaremo li.

