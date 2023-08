Pronostici Mondiali Calcio Femminile 3a giornata, mercoledì tornano in campo le azzurre che dopo la batosta subita contro la Svezia, si giocano tutto contro il Sudafrica. Su questa partita vi diamo anche una free pick con quota quasi @2 volte la posta.

Pronostici Mondiali Calcio Femminile 3a giornata: Italia-Sudafrica

Mercoledì 2 agosto alle 9 italiane, le azzurre di Milena Bertolini hanno l’ultima chance per ottenere il pass per gli ottavi. Di fronte il Sudafrica, che ha un solo punto dopo le prime due giornate. All’Italia serve una vittoria per non avere problemi ma potrebbe bastare un pareggio dato che l’Argentina sull’altro campo difficilmente riuscirà a sconfiggere le svedesi. Tuttavia, la qualificazione non è affatto scontata. Le azzurre, infatti, hanno creato pochissimo nelle prime due gare.

Dopo la pesante cinquina rimediata dalle scandinave, le azzurre affrontano il Sudafrica da seconda del girone con il futuro tutto nelle proprie mani. Sarà una partita alla portata di Bonansea e compagne, offerte @1,65, contro il primo successo delle africane visto @4,80. Il pareggio arriva fino @4,10 volte la posta.

Grande equilibrio sulle reti secondo i bookmakers, tra No Goal (che sarebbe il terzo consecutivo per l’Italia) leggermente favorito, @1,87, sul Goal SI @1,89. Per quanto riguarda il risultato esatto invece, in pole c’è la seconda vittoria per 0-1 a favore delle italiane, proposto @7,50, con il 2-1 per il Sudafrica fissato @17.

Pronostici Mondiali Calcio Femminile 3a giornata: Probabili formazioni

La CT Desiree Ellis non potrà contare sulla squalificata Biyana, mentre dovrebbe riuscire a recuperare Refiloe Jane, la capitana, che gioca nel Sassuolo.

Dopo la panchina contro la Svezia, vuole ritrovare il campo Cristiana Girelli, match-winner contro l’Argentina, offerta @2,20 nel tabellino dei marcatori, quota che sale @5 volte la posta in caso sia ancora lei ad aprire i conti. Occhi puntati anche su Valentina Giacinti, data in rete @2,75 e Barbara Bonansea @3.

SUDAFRICA (4-2-3-1) – Swart; Ramalepe, Mbane, Gamede, Dhlamini; Mothlalo, Jane (C); Seoposenwe, Magaia, Cesane; Kgatlana. CT: Desiree Ellis

ITALIA (4-2-3-1) – Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Greggi, Dragoni; Cantore, Caruso, Bonansea (C); Giacinti. CT: Milena Bertolini

RISULTATI GIRONE DELL’ITALIA

23/07, ore 7:00: Svezia – Sudafrica 2-1

24/07, ore 8:00: Italia – Argentina 1-0

28/07, ore 2:00: Argentina – Sudafrica 2-2

29/07, ore 9:30: Svezia – Italia 5-0

02/08, ore 9:00: Sudafrica – Italia

02/08, ore 9:00: Argentina – Svezia

Classifica

Svezia 6 (7 GF; 1 GS)

ITALIA 3 (1 GF; 5 GS)

Sudafrica 1 (3 GF; 4 GS)

Argentina 1 (2 GF; 3 GS)

Quote e scommesse Italia D-Sudafrica D

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida dei mondiali di calcio femminili.

Posta in palio molto alta, con le azzurre che offensivamente hanno creato poche occasioni. Non fa molto meglio il Sudafrica. Già nella partita contro la Svezia avevamo puntato su questo attacco anemico dell’Italia, andando con Under 2,5, senza considerare invece il potenziale offensivo delle svedesi. Andiamo con UNDER 2.5 @1.95 anche questa volta come FREE PICK. Se l’Italia passa, affronterà i Paesi Bassi, che a sorpresa hanno vinto il girone E davanti agli Stati Uniti.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.