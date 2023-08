Ottavi Mondiale Calcio Femminile 2023. Conclusa la fase a gironi con la deludente eliminazione delle azzurre, i Mondiali femminili continuano con la fase ad eliminazione diretta. Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost, il programma completo, i match più interessanti e i consigli per le scommesse sugli ottavi di finale di questa competizione.

Ottavi Mondiale Calcio Femminile 2023: programma completo

Continuano i Mondiali di Calcio Femminile 2023 in corso in Nuova Zelanda ed Australia. Siamo arrivati alla fase di eliminazione diretta, con gli ottavi di finale in campo da sabato 5 agosto, e che continueranno con le partite di domenica. Si andrà avanti con i match di lunedì e martedì, due per giornata. Ecco il calendario completo:

Svizzera D-Spagna D (05.08. 07:00)

Giappone D-Norvegia D (05.08. 10:00)

Olanda D-Sudafrica D (06.08. 04:00)

Svezia D-USA D (06.08. 11:00)

Inghilterra D-Nigeria D (07.08. 09:30)

Australia D-Danimarca D (07.08. 12:30)

Colombia D-Giamaica D (08.08. 10:00)

Francia D-Marocco D (08.08. 13:00)

Ottavi Mondiale Calcio Femminile 2023: le sfide del weekend

A scendere in campo per prime saranno alle ore 7:00 italiane Svizzera-Spagna. Le elvetiche hanno vinto il gruppo A con 5 punti ottenendo una vittoria e due pareggi. Le spagnole, invece, hanno chiuso al 2° posto con 6 punti, vincendo le prime due gare e perdendo nettamente l’ultima contro il Giappone. Sarà il 4° incrocio nella storia di queste due selezioni, con il bilancio che al momento vede le iberiche in vantaggio per 2-1.

L’altra sfida di sabato, in programma alle ore 10:00, invece, oppone proprio Giappone-Norvegia, con le nipponiche, dominatrici del gruppo C a punteggio pieno (9), e la Norvegia, che ha chiuso il girone A al secondo posto con 4 punti, alla pari con la Nuova Zelanda ma con una migliore differenza reti. Nessun pareggio negli 8 precedenti tra le due nazionali, con un bilancio a favore del Giappone per 5-3.

Domenica l’Olanda che ha vinto il gruppo E con 7 punti, se la vedrà con il Sudafrica, che nel gruppo G ha superato proprio l’Italia vincendo lo scontro diretto e classificandosi come seconda. Le “orange” sono una delle selezioni candidate alla vittoria finale del torneo e ad oggi hanno sempre vinto contro le sudafricane: 3 successi su 3 precedenti.

Alle 11:00 si affrontano due tra le nazionali femminili più forti, ovvero la Svezia, vincitrice del gruppo G con 9 punti, e le campionesse in carica degli Stati Uniti, che con una vittoria e 2 pareggi hanno chiuso al 2° posto il gruppo E, alle spalle dell’Olanda. L’ultima volta che queste due nazionali si sono affrontate erano i Giochi Olimpici del 2021 e in quel caso sono state le svedesi ad imporsi con un netto 3-0. La Svezia non aveva mai vinto nei precedenti 6 incontri, ottenendo solo 3 pareggi e rimediando 3 sconfitte.

Ottavi Mondiale Calcio Femminile 2023: le partite di lunedì e martedì

Lunedì alle 9:30 italiana l’Inghilterra cerca il pass per i quarti di finale contro la Nigeria. Le britanniche, dominatrici a punteggio pieno del gruppo D, partono con i favori del pronostico contro la selezione africana che nel gruppo B ha chiuso al 2° posto con 5 punti e da imbattuta. C’è un solo precedente tra queste due nazionali e risale alla Coppa del Mondo del 1995: vittoria dell’Inghilterra per 3-2.

Alle 12:30, invece, l’Australia che ha vinto il gruppo B con 6 punti, se la vedrà invece con la Danimarca, seconda nel gruppo D con 6 punti. In questo caso sarà il 5° match tra le due nazionali femminili, con il bilancio nettamente dalla parte delle danesi, impostesi 3 volte contro una (nessun pareggio).

Gli ottavi di finale termineranno martedì. Alle 10:00, la Colombia che ha chiuso al primo posto il gruppo H, sfida la Giamaica, seconda e imbattuto nel gruppo F con 5 punti. La contesa si preannuncia equilibrata, così come perfetto equilibrio c’è nei due precedenti, disputati da il 2018 e il 2019, con una vittoria per parte.

Alle 13:00 insidia Marocco (secondo nel gruppo H con 6 punti) per la Francia vincitrice del gruppo F (7) con 2 successi e un pareggio. In condizioni normali, le transalpine partono in netto vantaggio, anche se non ci sono precedenti storici a fornire dei riferimenti. Nelle ultime 11 partite, la nazionale francese, tanto per dire, ha perso una sola volta contro l’australi in amichevole.

Quote Antepost aggiornate e FREE PICK

Gli Stati Uniti aprivano da favorite per un altra affermazione al mondiale, ma nella fase a gironi le americane non hanno brillato come atteso, e sono state superate da Inghilterra e anche dalla Spagna nelle preferenze dei bookmakers per la vittoria finale. Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria finale di questi mondiali.

Come FREE PICK abbiamo scelto di concentrarci sulla partita Giappone D-Norvegia D. Le giapponesi, guidate da Hinata Miyazawa, hanno sorpreso tutti vincendo il girone grazie al successo finale sulla Spagna, con le nipponiche hanno avuto un possesso di palla appena al 23%, ma questo non gli ha impedito di vincere 4-0. Nella fase a gironi il Giappone ha sempre segnato almeno 2 reti (11 reti segnate in tutto).

La Norvegia ha una buona difesa con 2 clean sheet su 3 partite giocate, ma non hanno mai sfidato un attacco del calibro di quello nipponico. Il Giappone ha vinto gli ultimi 2 precedenti contro le norvegesi segnando sempre almeno 2 reti (6 gol in tutto). Andiamo con convinzione su GIAPPONE OVER 1,5 GOL @2.10.

