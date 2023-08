Quarti Mondiale Calcio Femminile 2023. Archiviata la prima fase ad eliminazione diretta, con diverse sorprese (su tutte l’eliminazione degli Stati Uniti), vediamo il programma completo dei quarti di finale, le quote antepost aggiornate e le analisi delle squadre, per i migliori consigli per le scommesse sul mondiale di calcio femminile.

Quarti Mondiale Calcio Femminile 2023: le sfide di venerdì

Il primo quarto di finale vedrà di fronte Spagna-Olanda alle 3 di notte italiane di venerdì prossimo. Tutto facile per le iberiche nel turno precedente, poiché la pratica con la Svizzera è stata chiusa sostanzialmente in 45 minuti. L’Olanda, invece, ha superato con un gol per tempo la sorpresa Sudafrica, che era passata ai gironi a danno dell’Italia: di Roord e Beerensteyn le marcature della selezione “orange”. Sono 5 i precedenti tra Spagna e Olanda con il bilancio che pende dalla parte delle Furie Rosse per 3-2, con le ultime 3 gare vinte proprio dalle iberiche.

Alle 9:30 scenderanno in campo Giappone-Svezia. Le nipponiche hanno superato gli ottavi di finale la Norvegia con il punteggio di 3-1. Dall’altra parte, invece, la Svezia che aveva chiuso come prima classificata il girone dell’Italia, ha battuto per 5-4 dopo i calci di rigore le campionesse in carica degli USA. I tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 0-0. Quello di venerdì sarà il 12° scontro tra Giappone e Svezia con il bilancio che attualmente vede in leggero vantaggio le nipponiche con 5 vittorie contro 4 (2 i pareggi).

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Quarti Mondiale Calcio Femminile 2023: le partite di sabato

Gli altri due quarti di finale si giocheranno sabato 12 agosto. Alle 9:00 italiane appuntamento con le padrone di casa dell’Australia che affronteranno la Francia. Per le prime, successo con il più classico dei punteggi agli ottavi di finale contro la Danimarca: i gol sono arrivati uno per tempo grazie alle firme di Foord e Raso. Tutto facile, invece, per la Francia contro il Marocco: la contesa è terminata con il punteggio di 4-0 e si è chiusa sostanzialmente già nel primo tempo. Non ci sono pareggi nei 4 precedenti tra Francia e Australia con 2 successi per parte.

Alle 12:30, infine, si gioca Inghilterra-Colombia. Le ragazze di Sua Maestà si sono imposte non senza fatica sulla Nigeria, vincendo solo dopo i calci di rigore per 4-2. I tempi regolamentari si erano conclusi con il punteggio di 0-0. Le colombiane, invece, si sono sbarazzate di misura della Giamaica grazie ad una rete nella ripresa di Usme. Il pronostico di questo quarto pende dalla parte della nazionale britannica, che tra l’altro ha vinto per 2-1 anche l’unico precedente risalente ai Mondiali di calcio del 2015.

Quarti Mondiale Calcio Femminile 2023: programma completo

Vediamo il programma completo e a seguire tutte le quote per le principali scommesse dei vari match che si attendono da venerdì 11 agosto.

QUARTI DI FINALE: PROGRAMMA COMPLETO

Spagna D-Olanda D (11.08. 03:00)

Giappone D-Svezia D (11.08. 09:30)

Australia D-Francia D (12.08. 09:00)

Inghilterra D-Colombia D (12.08. 12:30)

Quote antepost e Free Pick: senza le americane vola l’Inghilterra

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale del mondiali di calcio femminile.

Ecco tutte le restanti quote antepost su Bet365, compresa la capocannoniere della manifestazione:

Dopo aver preso una bella quota @2.10 sulla singola partita del Giappone agli ottavi, per questi quarti di finali cambiamo tipologia di scommessa, andando sulle lavagne antepost e consigliando due possibili vincitrici. Andiamo con le favorite, l’Inghilterra @3.50 che ha una grande occasione dopo l’eliminazione degli USA, con le Statunitensi campionesse in carica, e grandi favorite alla vigilia, che sono state eliminate dalla Svezia @10.00 e proprio sulle svedesi mettiamo la nostra puntata per valore.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.