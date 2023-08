Semifinali Mondiale Calcio Femminile 2023. Siamo arrivati alle semifinali del mondiale femminile, in campo il 15 e 16 agosto con Spagna-Svezia ed Australia-Inghilterra.

Semifinali Mondiale Calcio Femminile 2023: Spagna D-Svezia D

Continuano i Mondiali di Calcio Femminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Siamo alle semifinali al via dal 15 agosto con Spagna D-Svezia D.

Le iberiche finora sono state un rullo compressore e hanno sbagliato solo una partita del girone C (0-4 contro il Giappone dopo aver dominato 3-0 col Costa Rica, 5-0 con lo Zambia). La Spagna ha poi eliminato 5-1 la Svizzera agli ottavi e ai quarti ha faticato in una bella sfida contro l’Olanda battuta 2-1 ai supplementari.

La Svezia finora ha sempre vinto ed è sempre rimasta un pò sotto traccia anche nelle quote e nelle analisi degli esperti. Le svedesi hanno vinto il girone con 3 vittorie su 3 (tra cui il 5-0 rifilato alle azzurre) con 9 gol segnati e solo 1 subito. La Svezia ha poi messo a segno un grande colpo a sorpresa eliminando le bi-campionesse (e grandi favorite anche per questo 2023), le americane superato 1-0, poi è arrivato il 2-1 su un altra sorpresa, il Giappone.

Sono due i precedenti tra queste due nazionali. Nel lontano europeo del 1997 la Svezia vinse 1-0 mentre nello scontro più recente, un amichevole del 2022, è finita 1-1. Le quote per questa sfida favoriscono la Spagna @2.10 mentre la vittoria svedese è offerta @3.60 (Pareggio @3.30). Si punta su una partita con poche reti, con Under 2.5 gol in quota sotto @1.60.

Semifinali Mondiale Calcio Femminile 2023: Australia D-Inghilterra D

Passiamo alla sfida di giovedì 16 agosto con Australia D-Inghilterra D.

Le padrone di casa finora hanno perso solo 1 volta, il 2-3 nella fase a gironi con la Nigeria, in mezzo al 1-0 sull’Irlanda all’esordio e il 4-0 sul Canada. Agli ottavi le australiane hanno fatto fuori 2-0 la Danimarca e ai quarti bel colpo sulla Francia, battuta però solo ai rigori dopo lo 0-0 in 120 minuti.

L’Inghilterra non ha mai perso. Punteggio pieno nel girone dove ha superato 1-0 Haiti, 1-0 la Danimarca e poi di colpo un 6-1 sulla Cina. Dopo lo spavento agli ottavi (Nigeria battuta solo ai rigori dopo lo 0-0 nei 120 minuti), le inglesi sono passate col 2-1 sulla Colombia.

Ci sono 5 precedenti tra queste nazionali in cui regna l’equilibrio visto che si segnalano 2 vittorie per parte e 1 pareggio. L’ultimo scontro dello scorso aprile in amichevole ha visto trionfare per 2-1 le australiane. I bookmakers la pensano diversamente per questa sfida con l’Inghilterra favorita @2.30 sull’Australia proposta @3.25 (Pareggio @3.05). Anche qui si punta senza dubbio su Over 2.5 gol che è addirittura sotto @1.50 di quota.

FREE PICK. Noi andiamo contro trend e contro quota consigliamo entrambe le squadre a segno per un bel raddoppio abbondante con GOL SI @2.20. Stake basso ma prendiamo per valore questa quota

Quote Antepost: la Spagna supera l’Inghilterra

Per lo scorso turno vi avevamo consigliato due scommesse antepost per la vittoria finale, su due nazionali che come abbiamo visto sono passate entrambe, ovvero l’Inghilterra giocata @3.50 (ora le leonesse stanno @3) e la Svezia giocata per valore @10 (ora in quota @5.50). Ecco la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale di questa manifestazione calcistica.

