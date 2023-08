Pronostici Mondiali Calcio Femminile Spagna-Inghilterra. Siamo arrivati alla finalissima del mondiale di calcio femminile che si giocherà domenica 20 agosto alle ore 12:00 (italiane) dal Olympic Stadium di Sydney. Il giorno prima la finalina per il 3°/4° posto tra Australia-Svezia.

Pronostici Mondiali Calcio Femminile Spagna-Inghilterra: la situazione delle due nazionali

Gli Stati Uniti erano i grandi favoriti per un altra vittoria al Mondiale di Calcio Femminile, ma hanno fallito, a differenza di Spagna-Inghilterra che erano le altre grandi nazionali da tenere d’occhio alla vigilia, e che non hanno tradito le premesse.

La Spagna ha faticato moltissimo in semifinale contro la Svezia superata 2-1. La Roja in questo mondiale ha perso solo una partita, l’inatteso 0-4 contro le giapponesi all’ultima giornata del girone. In tutto le spagnole hanno messo insieme 17 gol concedendone 7, e nelle ultime 4 partite non sono mai riuscite a tenere la porta inviolata.

L’Inghilterra, dopo 70 minuti in parità, ha dilagato nel finale contro le padrone di casa australiane, vincendo 3-1, un risultato che ci ha mandato anche in cassa con la quota di valore @2.20 per il Gol/Gol, con entrambe le squadre a segno, cosa che con le inglesi era successo anche il turno precedente nel 2-1 sulla Colombia.

In 11 precedenti nella storia di queste nazionali abbiamo visto 5 vittorie inglesi, 2 sole spagnole, e ben 4 pareggi. In queste 11 sfide in 6 casi entrambe le squadre sono andate a segno.

Pronostici Mondiali Calcio Femminile Spagna-Inghilterra: probabili formazioni, quote e free pick

Vediamo le probabili formazioni al via e a seguire la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda questa finale del mondiale di calcio femminile. Infine un paio di consigli a stake basso, con azzardi di valore per le nostre free pick.

Per questa sfida scegliamo due giocate un pò rischiose ma ci muoviamo a stake basso, e troviamo valore sia nel PAREGGIO @3.05 nei 90 minuti, ma anche per questa finale dell’Inghilterra vediamo il GOL SI @2.10 ancora come quota di valore.

Finalina per il 3°/4° posto tra Australia-Svezia

Il giorno prima, sabato 19 agosto alle ore 10:00 dal Suncorp Stadium di Brisbane si gioca anche la finalina per il 3°/4° posto, Australia-Svezia.

Le svedesi si sono battute fino all’ultimo mettendo in difficoltà la Spagna, superate solo da un gol confuso nel finale. L’Australia in casa voleva la finale, ha retto 70 minuti, ma poi ha mollato nel finale.

Nei primi 9 scontri l’Australia non aveva mai battuto la Svezia (6 sconfitte e 3 pareggi) ma le Aussie si sono imposte per la prima volta contro le scandinave, proprio nello scontro diretto più recente, un amichevole del 2022 vinta con un sonoro 4-0 dall’Australia.

Per questa sfida le quote sono abbastanza in equilibrio, leggermente dalla parte della Svezia @2.45 mentre l’Australia si gioca @2.80 (Pareggio @3.50).

