Pronostici Premier League 2023-24 8a giornata. Nel fine settimana del 7 e 8 ottobre si gioca la week 8 del campionato di calcio inglese. Il big match senza dubbio Arsenal-Manchester City con free pick di Morfeo, ma c’è anche un altra giocata proposta da Dartagnan su Wolves-Aston Villa.

Pronostici Premier League 2023-24 8a giornata: le partite da non perdere

L’8° giornata di Premier League si giocherà tra sabato e domenica, dunque. Ad aprire le danze sarà il Tottenham, che si trova a -1 dalla vetta e ancora imbattuto: gli Spurs faranno visita alla matricola Luton, che al momento occupa il quartultimo posto.

Il Chelsea, rilanciato dalla vittoria nel derby contro il Fulham, sarà di scena in casa del Burnley, mentre il Manchester United, reduce da 3 sconfitte nei 4 turni più recenti, tornerà in campo all’Old Trafford contro il Brentford. Promette gol e spettacolo la sfida tra Brighton-Liverpool, entrambe reduci da una sconfitta: lo scorso anno, nessuna vittoria dei Reds contro la formazione allenata da De Zerbi (1 pareggio e 2 sconfitte).

A chiudere il turno il big match tra Arsenal-Manchester City: ennesimo capitolo della sfida tra Arteta e il suo maestro Guardiola, con in Gunners che arrivano all’appuntamento con un punto in meno, ma da imbattuti. Ad inizio stagione il primo scontro tra le due squadre: il Community Shield vinto ai rigori dall’Arsenal, dopo che i Gunners avevano perso tutti i precedenti 8 match ufficiali contro i Citizens.

Pronostici Premier League 2023-24 8a giornata: quote e programma completo

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

8a GIORNATA PREMIER LEAGUE

07.10. 13:30 Luton-Tottenham

07.10. 16:00 Burnley-Chelsea

07.10. 16:00 Everton-Bournemouth

07.10. 16:00 Fulham-Sheffield Utd

07.10. 16:00 Manchester Utd-Brentford

07.10. 18:30 Crystal Palace-Nottingham

08.10. 15:00 Brighton-Liverpool

08.10. 15:00 West Ham-Newcastle

08.10. 15:00 Wolverhampton-Aston Villa

08.10. 17:30 Arsenal-Manchester City

Pronostici Premier League 2023-24 8a giornata: FREE PICK

Arriviamo da 2 scommesse sul calcio inglese incassate entrambe e ci portiamo 10-5 con le free pick di Premier League.

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Vediamo la free pick selezionata da Morfeo questa settimana che è sul big match Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73, ovvero rimborso in caso di pareggio sugli ospiti che comandano il campionato con 18 punti anche se nell’ultimo turno hanno perso a sorpresa in casa contro i Wolves. Ci aspettiamo un pronto riscatto dalla squadra di Guardiola, che ha già vinto 3-1 in Champions a Lipsia in settimana. L’Arsenal è solo 1 punto dietro al City. Tra tutte le competizioni il City non ha mai perso contro i Gunners (8 vittorie e 1 pareggio).

Diamo una giocata anche di Dartagnan questa settimana con Wolverhampton-Aston Villa OVER 2.5 @1.75. I Wolves sono O/U 3-1 nelle ultime 4 partite e ha sempre segnato Over in casa in 3 partite di campionato al Molineux Stadium dove assistiamo a 4.0 gol totali di media. L’Aston Villa è O/U 6-1 e nelle sue partite vediamo 4.1 gol di media (solo con Brighton un dato più alto a 4.7).

