Quote Premier League 11 ottobre 2023. Approfittiamo della sosta per le nazionali per andare a fare il punto sul campionato di calcio inglese con quote antepost, statistiche e consigli per le scommesse.

Quote Premier League 11 ottobre 2023: vittoria dei Gunners, l’Arsenal insidia il City

La Premier League giunge alla seconda sosta stagionale per le nazionali con due squadre in testa. Si tratta di Tottenham e Arsenal, appaiate a quota 20 punti. Con il successo ottenuto sul Luton nel weekend, sono 6 le vittorie stagionali, che si sommano a 2 pareggi per il Tottenham. Imbattuta anche l’altra squadra londinese, quella allenata da Mikel Arteta, che domenica ha centrato l’importantissimo successo con il Manchester City campione in carica. Guardiola e i suoi sono al secondo ko di fila, ma rimangono a -2 dalla vetta, visto che la classifica del massimo campionato britannico è molto corta.

A quota 17, infatti, c’è il Liverpool di Klopp, seguito a ruota da Brighton e Aston Villa, entrambe a quota 16. Sia De Zerbi sia Emery stanno facendo un grande lavoro e il pareggio ottenuto dalla squadra del tecnico italiano contro i Reds conferma che ormai siamo di fronte ad una certezza del calcio internazionale. Deludono per ora Manchester United (12) e Chelsea (11), che si è però ripreso dopo le ultime 2 vittorie consecutive.

Statistiche e betting trend Premier League 2023-24

Il campionato inglese rimane un campionato da Over 2.5 (uscito nel 61.25% delle partite) e da Gol SI (60%) mentre tra le singole squadre la formazione migliore per gli scommettitori è il Tottenham con una resa del 53%, di poco avanti a West Ham (52%) ed Aston Villa (51%). In pratica se avessimo puntato €1 sulla vittoria degli Spurs in ogni giornata da inizio campionato, oggi ne avremmo €12.20 (+€4.20) nel conto. Bournemouth e Sheffield Utd ancora a caccia della prima vittoria.

Quote Premier League 11 ottobre 2023: City comunque sempre avanti

A livello quote antepost per la vittoria finale del titolo di campione di calcio inglese il Manchester City @1.75 continua ad essere favorito rispetto all’Arsenal @4.50. I book non credono agli Spurs, il Tottenham è ancora alto con quota in doppia cifra @12, dietro anche al Liverpool @6.

Haaland domina letteralmente le lavagne per il titolo di capocannoniere con una micro quota @1.25, e con Salah e Son primi avversari, ma lontanissimi, entrambi con quota @12 volte la posta. Insomma, nonostante qualche passo falso di troppo, i Citizens comandano sempre le lavagne del calcio inglese. Si torna il 21 ottobre dopo la sosta col big match Arsenal-Chelsea.

